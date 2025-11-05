Une nouvelle stagiaire parlementaire pour Mathieu Rivest

Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, accueille Koralie Yergeau au sein de son équipe à titre de stagiaire parlementaire à l’Assemblée nationale du Québec. Originaire de l’Abitibi-Témiscamingue, infirmière de formation, et actuellement étudiante à la maîtrise en sciences infirmières, profil recherche, à l’Université du Québec à Rimouski, la jeune femme apporte une perspective à la fois scientifique, humaine et profondément ancrée dans les valeurs de service public.

« Mon équipe et moi sommes très heureux d’accueillir Koralie parmi nous. Sa curiosité, son sens du dévouement, et sa passion pour les questions humaines et sociales enrichiront assurément notre équipe et notre circonscription », a déclaré M. Rivest.

Un parcours exemplaire

Le cheminement de Koralie Yergeau témoigne d’un engagement remarquable. Détentrice d’un diplôme en soins infirmiers et d’un baccalauréat en sciences infirmières, elle s’est distinguée par son excellence académique et communautaire.

Elle est boursière des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC), membre de l’Association étudiante en sciences infirmières du Québec, et de l’Association des infirmières et infirmiers d’urgence du Québec. Son implication lui a d’ailleurs valu la Médaille de la Lieutenante-gouverneure pour la jeunesse, une distinction qui souligne son leadership et son engagement citoyen.

Une stagiaire issue de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant

Koralie fait partie de la cohorte 2025-2026 de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant, qui soutient chaque année dix stagiaires parlementaires sélectionnés pour leur excellence et leur potentiel de leadership. La mission de la Fondation — promouvoir les connaissances sur les institutions politiques, et encourager la recherche sur la démocratie — trouve un écho direct dans le parcours de la jeune femme.

Les valeurs de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant, soit l’éducation, l’engagement, l’accessibilité et l’ouverture, rejoignent d’ailleurs étroitement les siennes. Issue d’une région éloignée des grands centres, Koralie incarne cette volonté d’un parlement ouvert sur toutes les réalités du Québec, où la diversité des expériences professionnelles et territoriales devient une richesse pour la vie démocratique.

Entre recherche, politique et santé publique

Pour la nouvelle stagiaire, ce stage représente une occasion unique de relier la recherche scientifique aux enjeux parlementaires. Son objectif : approfondir la compréhension des politiques publiques en matière de santé, tout en contribuant activement à la réflexion sur le rôle des institutions dans le mieux-être collectif.