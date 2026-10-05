Mgr Pierre Goudreault quitte La Pocatière pour Trois-Rivières

Après huit ans et demi à la tête du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Mgr Pierre Goudreault prendra prochainement la direction du diocèse de Trois-Rivières. Sa nomination par le pape Léon XIV a été annoncée le mardi 29 septembre par le Saint-Siège.

Mgr Goudreault devient ainsi le successeur désigné de Mgr Martin Laliberté, qui avait quitté le diocèse de Trois-Rivières au printemps dernier après avoir été nommé évêque du diocèse de Saint-Jean–Longueuil.

Ordonné évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière le 10 mars 2018, Pierre Goudreault y aura exercé son ministère épiscopal pendant huit ans et demi. Il occupe également actuellement la présidence de la Conférence des évêques catholiques du Canada.

Un départ émotif

Dans un message adressé aux fidèles du diocèse, Mgr Goudreault reconnaît que l’annonce de son départ peut susciter plusieurs émotions dans les communautés qu’il dessert depuis 2018. « Certaines personnes peuvent se sentir étonnées, ou partagées dans leurs émotions. Sachez que je vous comprends très bien puisque je porte moi-même ces mêmes sentiments », a-t-il confié.

L’évêque a surtout tenu à exprimer sa reconnaissance envers les paroissiens, les religieuses, les agents de pastorale, les diacres et les prêtres qui l’ont accompagné au cours de son passage dans la région. « J’ai appris beaucoup avec chacune et chacun de vous afin de devenir un meilleur disciple de Jésus Christ, et un pasteur animé de la joie de l’Évangile. Vous êtes la première Église locale que j’ai servie comme évêque, et vous serez toujours présents dans mon cœur et ma prière », a-t-il ajouté.

Huit ans et demi à Sainte-Anne

Nommé à Sainte-Anne-de-la-Pocatière en 2017, Mgr Goudreault avait été ordonné évêque l’année suivante. Il souligne avoir connu beaucoup de bonheur au cours des huit années et demie passées auprès des communautés du diocèse. « Durant huit ans et demi, j’ai eu beaucoup de bonheur à faire Église avec vous. Je vous en remercie du fond du cœur », a-t-il dit.

Il invite maintenant les fidèles à traverser cette période dans « la confiance, la foi et l’espérance », tout en assurant qu’il demeurera présent dans le diocèse au cours des prochaines semaines.

Une période de transition s’amorce

Le départ de Mgr Goudreault ouvre maintenant une période de transition pour le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Au cours des prochaines semaines, il demeurera administrateur diocésain de l’Église de Sainte-Anne jusqu’à son départ pour Trois-Rivières. Le Collège des consulteurs devra ensuite procéder à l’élection d’un nouvel administrateur diocésain. Cette personne assurera la direction du diocèse jusqu’à la nomination par le pape d’un nouvel évêque pour Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Le diocèse a exprimé sa reconnaissance envers Mgr Goudreault pour son ministère et le chemin parcouru depuis son arrivée. Il assure également de ses prières le diocèse de Trois-Rivières, qui s’apprête à l’accueillir comme nouveau pasteur.

« Rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu’il nous a donné de vivre ensemble. Prions aussi pour l’Église de Trois-Rivières qui est plus que jamais en communion de pensée et de prière avec l’Église de Sainte-Anne. Entre-temps, je serai encore parmi vous au cours des prochaines semaines, d’ici mon départ définitif. Et d’ici là, bien, continuons ensemble à marcher dans la mission pour proclamer partout l’Évangile. Que Dieu vous bénisse », a conclu Mgr Goudreault.

D’ici son départ définitif, il entend donc poursuivre son travail auprès des communautés de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, et invite les fidèles à continuer « à marcher dans la mission pour proclamer partout l’Évangile ».

Qu’est-ce que le Collège des consulteurs ?

Le Collège des consulteurs est un groupe formé de six à douze prêtres, choisis par l’évêque parmi les membres du conseil presbytéral. Nommés normalement pour une période de cinq ans, ils exercent différentes responsabilités prévues par le droit de l’Église, particulièrement lors d’une période de transition à la tête d’un diocèse.

Dans le cas de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Mgr Pierre Goudreault conservera la responsabilité du diocèse jusqu’à sa prise de possession du diocèse de Trois-Rivières. Le siège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière deviendra alors vacant, et le Collège des consulteurs devra élire, dans les délais prévus par le droit canonique, un administrateur diocésain chargé de gouverner temporairement le diocèse jusqu’à l’arrivée d’un nouvel évêque.