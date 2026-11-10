Les artistes Miguel Forest et Pierre Brignaud, qui ont réalisé le Circuit des timbres géants du Haut-Pays de Kamouraska, ont remporté la quatrième édition du prix Andrée-et-Richard-Levesque de la Société historique de Rivière-du-Loup. Cette distinction, initiée par les mécènes Andrée Côté et Richard Levesque, récompense des œuvres contribuant à mettre en valeur le territoire du KRTB par les arts, les lettres ou les sciences humaines.

La cérémonie de remise a eu lieu récemment à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup. Les deux artistes du Kamouraska ont reçu une bourse de 5000 $, accompagnée d’un trophée réalisé par le sculpteur louperivois François Maltais. Le dévoilement du projet lauréat a été annoncé par la Société historique de Rivière-du-Loup, en collaboration avec Culture Bas-Saint-Laurent.

Le projet de Miguel Forest et Pierre Brignaud s’est démarqué par sa façon de faire dialoguer création artistique et patrimoine local. Inspiré de l’univers du timbre-poste, le circuit regroupe 22 peintures permanentes de grand format, installées dans les différentes communautés qui jalonnent la Route du Haut-Pays.

Chaque œuvre présente un élément distinctif de l’histoire, des traditions ou du patrimoine naturel de la municipalité qui l’accueille. Les peintures ont été réalisées sur des granges et des remises, intégrant ainsi les œuvres au paysage rural et à des bâtiments qui témoignent eux-mêmes du patrimoine des communautés.

Une galerie d’art au fil de la Route du Haut-Pays

Avec ses 22 tableaux monumentaux, le Circuit des timbres géants transforme la Route du Haut-Pays du Kamouraska en véritable galerie à ciel ouvert. Plutôt que de rassembler les œuvres dans un lieu d’exposition traditionnel, le projet les disperse dans le territoire, et propose une découverte artistique qui accompagne les déplacements entre les villages.

Chaque arrêt devient ainsi une occasion de découvrir une facette particulière de l’identité locale. Les œuvres mettent en lumière des récits, des savoir-faire et des mémoires qui ont contribué à façonner cette portion du Kamouraska. Au-delà de leur dimension artistique, les peintures participent à la reconnaissance d’un patrimoine vivant, partagé entre les communautés qui habitent ce territoire et celles qui le traversent. Le circuit invite autant les citoyens que les visiteurs à porter un regard différent sur les lieux, les paysages et les histoires qui composent le Haut-Pays.

Cette approche, qui associe création contemporaine et mémoire collective, contribue à faire connaître les particularités des différentes municipalités tout en donnant une visibilité au patrimoine régional.

Miguel Forest a tenu à remercier Andrée Côté et Richard Levesque pour leur engagement culturel et pour le prix. Quant à Pierre Brignaud, il dit qu’il savait que ce projet irait loin : « Le concept des timbres géants du Haut-Pays est une réalisation unique, originale et de grande ampleur qui — nous le savions intuitivement — ne pouvait pas faire autrement que de se démarquer dans le domaine de l’art public. La MRC et les municipalités se sont par ailleurs enorgueillies de ce “Bon coup” lors d’un gala récompense. Nous remercions donc Andrée Côté et Richard Levesque pour leur égale reconnaissance, et leur engagement dévoué envers l’art et les artistes qui sont gravement compromis par le désengagement continuel de l’État et l’intelligence artificielle générative, dans la quasi-indifférence collective. »

Deux autres projets récompensés

Deux autres projets finalistes ont chacun reçu une bourse de 500 $. Il s’agit de Fleuve à colorier, de Chloé Giroux-Bertrand, et Marie-Alice Dumont, pionnière de la photographie au Bas-Saint-Laurent, d’Olivier Guimond et Oriane Asselin Van Coppenolle. Exceptionnellement, le jury de sélection a décidé de remettre également un prix coup de cœur à Hélène Raymond pour son ouvrage Portraits du Saint-Laurent : Histoire des pêches et récits maritimes.

Le jury, orchestré par la Société historique de Rivière-du-Loup, était composé d’artistes et de professionnels de la région.

En récompensant le Circuit des timbres géants du Haut-Pays de Kamouraska, la Société historique de Rivière-du-Loup souligne une démarche qui fait de l’art un moyen de raconter le territoire. Le projet de Miguel Forest et Pierre Brignaud rassemble, dans un même parcours, des éléments de mémoire, d’histoire, de traditions et de patrimoine naturel propres aux différentes communautés.

Le prix Andrée-et-Richard-Levesque récompense précisément une œuvre du domaine des arts, des lettres ou des sciences humaines qui contribue à mettre en valeur le KRTB, notamment par ses personnages, ses particularités géographiques, ou l’expression de son patrimoine culturel et historique.

Avec cette quatrième édition, la distinction poursuit donc la mission qui a présidé à sa création : encourager les initiatives qui font vivre la culture régionale, et qui contribuent à faire connaître la richesse du territoire.