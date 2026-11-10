Installation d’un écocompteur intelligent

La MRC de Kamouraska a récemment fait l’acquisition d’un écocompteur intelligent afin de mesurer l’achalandage des piétons et des cyclistes qui empruntent la piste cyclable La Grande-Anse.

L’appareil a été installé à proximité de la Maison régionale touristique du Bas-Saint-Laurent. Les données recueillies permettront de connaître avec précision le niveau de fréquentation de ce site, et d’obtenir des statistiques fiables sur son utilisation.

Le dénombrement est fait à l’aide d’un radar qui transmet les données via une interface simple et sécurisée. Conforme aux normes en matière de protection des renseignements personnels, l’écocompteur ne capte ni images ni données personnelles. Grâce à son suivi en temps réel, à ses mises à jour à distance et à ses outils de calibration, il assure une collecte de données fiable, précise et optimale.

Au cours des prochaines années, les données recueillies constitueront un outil précieux pour les gestionnaires du site. Elles permettront de mieux comprendre les habitudes de fréquentation des usagers, et contribueront à la planification ainsi qu’au développement des infrastructures et des services offerts sur la piste cyclable La Grande-Anse.

La MRC de Kamouraska se réjouit de cette initiative qui favorisera une gestion encore plus efficace de ce lieu récréotouristique d’importance pour la région. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre Plan pour une économie plus verte 2030, via le Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III), volet 3 : Entretien de la Route verte et de ses embranchements.

Source : MRC de Kamouraska