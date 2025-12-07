Mise à jour économique : La FQM déçue par l’absence de mesures fortes pour le milieu forestier

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) se dit profondément déçue des mesures annoncées pour le secteur forestier dans la récente mise à jour économique, estimant qu’elles ne répondent ni aux attentes des régions ni à l’ampleur des difficultés vécues par les entrepreneurs et les travailleurs sur le terrain. L’organisation accueille toutefois positivement le renouvellement du financement du Réseau accès PME, et la poursuite du programme RénoRégion, deux outils jugés essentiels pour les municipalités.

Selon la FQM, le gouvernement n’a pas donné suite à la demande de son président, Jacques Demers, qui plaidait pour des mesures ciblées destinées aux entreprises de récolte et de transport de bois — les plus éprouvées par la crise forestière. La réduction des cotisations à certains fonds, avance la Fédération, n’aide en rien les entreprises à l’arrêt, qui ne versent plus de salaires et ne dégagent donc aucune liquidité nouvelle.

« Ces entreprises représentent des milliers d’emplois dans toutes les régions du Québec, et sont majoritairement de propriété individuelle. Les mesures annoncées aujourd’hui ne suffisent pas pour leur permettre de faire face à leurs engagements financiers liés à des équipements forestiers coûteux, essentiels à leurs opérations », déplore M. Demers, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog.

La FQM presse Québec d’adopter rapidement des mesures concrètes pour éviter une vague de faillites, et pour maintenir la capacité du secteur à profiter d’une éventuelle reprise. À défaut, prévient-elle, les régions risquent de perdre une expertise difficilement remplaçable.

Des avancées pour le développement local

La Fédération accueille favorablement le renouvellement du financement du Réseau accès PME jusqu’en mars 2028. La transition d’Accès entreprise Québec vers ce nouveau modèle repose sur le travail réalisé en 2024-2025, et reconnaît le rôle central des MRC dans l’accompagnement entrepreneurial.

La FQM se réjouit également de la bonification du programme RénoRégion (PRR), un outil crucial pour soutenir les ménages vulnérables, et pour préserver la qualité du parc immobilier. « Bonifier ce programme est essentiel pour les communautés, surtout dans le contexte actuel de crise du logement », souligne M. Demers.