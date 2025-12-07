Zac-Henri Durant, un jeune vainqueur de Saint-Pascal

Zac-Henri Durant, un jeune résident de Saint-Pascal, a pris part au Séminaire pour enfants amputés (Les Vainqueurs) de l’Association des Amputés de guerre, qui a eu lieu récemment à Québec. Ce séminaire a permis à une centaine de jeunes amputés venant de diverses régions de la province, ainsi qu’à leurs parents, de se réunir et de célébrer le 50e anniversaire du programme Les Vainqueurs.

Âgé de sept ans, Zac-Henri a une amputation congénitale à la main et au pied gauche. En tant que Vainqueur, il reçoit de l’aide financière pour l’achat de membres artificiels et d’appareils spécialisés, de même que du soutien par les pairs. Ce programme a été créé par d’anciens combattants amputés qui ont fondé l’Association des Amputés de guerre.

Cette association ne reçoit aucune subvention. Ses programmes sont financés entièrement par les dons du public au Service des plaques porte-clés. Pour en savoir plus, ou pour commander des plaques porte-clés, visitez le amputesdeguerre.ca ou appelez sans frais au 1 800 250-3030.