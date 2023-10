Mise en vente automnale de Dave Fenley acoustique

Les Arts de la scène (ADLS) de Montmagny annoncent la venue du premier artiste international de sa Programmation 2023-2024. Il s’agit du chanteur texan Dave Fenley qui sera à la Salle Edwin-Bélanger, le 11 mai 2024 à 20 h.

Connu pour son talent de « beatboxer », sa voix impressionnante et sa virtuosité à la guitare, il a entre autres participé aux émissions America’s Got Talent et The Voice. L’auteur-compositeur-interprète cumule des millions de visionnements, de téléchargements et d’adeptes sur les médias sociaux.

« On doit une fière chandelle à l’émission En Direct de l’Univers et son invitée Lise Dion qui en novembre 2022 ont révélé l’artiste américain au microcosme musical québécois. L’humoriste, complètement sous le charme de Dave Fenley, a généré envers lui une énorme vague d’amour et le public y a répondu avidement. D’ailleurs, le musicien aux intonations country a ensuite participé au mythique épisode du jour de l’an. Les spectateurs ont été intrigués et ont manifesté leur intérêt, alors on a approché son équipe », indique la directrice générale des Arts de la scène Cynthia Lamontagne.

Lors de son spectacle spécialement conçu pour sa tournée québécoise, qui se déposera à Montmagny en mai 2024, il interprétera des chansons populaires ainsi que de ses compositions. Il a d’ailleurs deux albums à son actif. Pour résumer ses œuvres, Dave Fenley philosophe qu’elles lui servent à « répandre l’amour comme du beurre d’arachide » [spread love like peanut butter].

Il est possible de se procurer ses billets en ligne, au bureau (29, rue St-Jean-Baptiste Est, Montmagny), par téléphone au 418 241-5799 ou dans l’un des trois points de vente de la Côte-du-Sud. Plus de détails au adls.ca.

Source : Les Arts de la scène de Montmagny