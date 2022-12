Mission accomplie, on aide les familles en besoin

Encore une fois, et ce pour une deuxième année dite post-pandémie, le Club Richelieu de La Pocatière et son partenaire, Moisson Kamouraska, ont réussi à mener à succès l’opération GUIGNOLÉE 2022 dans les commerces de La Pocatière. Ainsi le samedi 10 décembre, une douzaine de bénévoles ont uni leurs efforts pour solliciter la population fréquentant les commerces IGA, METRO, SAQ et ceux du Centre La Pocatière à l’entrée du Walmart.

Grâce à la grande générosité du public, le Club Richelieu a donc pu remettre à Moisson Kamouraska des denrées pour un équivalent de plus de 1870 $ ainsi qu’un chèque de 2500 $. Des mercis sont adressés à tous les donateurs et aux dirigeants des places d’affaires qui les ont accueillis.

Source : Club Richelieu de La Pocatière