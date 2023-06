Mission accomplie pour la course L’éveil du Phénix

Ils étaient 200 coureurs répartis dans 40 équipes. La course L’’éveil du Phénix, tenue le 4 juin dernier, a connu un départ à la hauteur des attentes pour sa première édition. L’organisatrice en chef Nancy Milliard pense déjà à la deuxième édition l’an prochain.

La course L’éveil du Phénix ne pouvait pas mieux être dénommée. Inspiré du nom des équipes sportives de l’École polyvalente La Pocatière, l’événement fait également un clin d’œil à cet oiseau de la mythologie censé renaître de ses cendres, la course étant en quelque sorte une version revue et corrigée de la Course de l’Anse tenue pendant cinq ans dans les années 2010.

Au lieu d’un défi individuel, la course L’éveil du Phénix met l’accent sur le travail d’équipe. Composées de deux à cinq coureurs, ces équipes se partagent à leur guise une distance de 10, 20 ou 40 km à relais, sur une boucle de 2 km. Seule contrainte : ne pas oublier de donner le témoin au coureur qui prend le relais.

« Les moments d’encouragement entre les équipes, la solidarité entre les participants, c’était le plus beau de l’événement, et ce que je souhaitais observer avec ce nouveau concept. Les commentaires ont été tellement bons qu’on peut dire mission accomplie », explique Nancy Milliard, enseignante en éducation physique à l’école polyvalente et instigatrice de l’événement.

Course contre la montre

Outre la participation impressionnante, le succès de la course L’éveil du Phénix repose sur l’appui de plusieurs commanditaires et sur un comité organisateur composé de Maude Soucy, Jean-François Dubé, Louanne Audet, Cassandra Pelletier-Guimond, Roxanne Morin, Geneviève Fortin et Simon Ouellet, tous en appui à Nancy Milliard. « Tout s’est organisé très rapidement, en quelques semaines à peine. C’était une véritable course contre la montre », poursuit l’enseignante.

Le déroulement de la journée n’a toutefois rien laissé transparaître. Un casse-croûte et des jeux gonflables agrémentaient le site de l’école polyvalente, qui faisait office de point de départ. Le club de course Vagabons-pieds s’occupait pour sa part de la logistique sur le circuit.

Avec du recul, Nancy Milliard souhaite néanmoins s’y prendre plus à l’avance l’an prochain pour la seconde édition, comme elle faisait jadis pour la Course de l’Anse.

Mentionnons que les profits de la course L’éveil du Phénix sont entièrement dédiés aux équipes sportives de l’école polyvalente.

Ces sommes doivent servir au renouvellement des équipements, ou aux adolescents qui éprouvent des difficultés à s’acquitter des frais qui peuvent accompagner la pratique des sports au sein des équipes des Phénix.