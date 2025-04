Mobilité locale : Québec injecte 220 000 $ à Saint-Pascal

La Ville de Saint-Pascal profite d’une aide financière de 220 000 $ pour la réfection du ponceau du 4e Rang Est, un axe stratégique pour les déplacements résidentiels et agricoles. L’annonce a été faite jeudi par la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, accompagnée du député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest.

« Dans un vaste et beau territoire comme le nôtre, la mobilité est extrêmement importante. Notre gouvernement investit des sommes considérables pour améliorer et entretenir nos routes dans toutes les régions du Québec », affirme Mme Guilbault, rappelant que plus de 384 M$ sont prévus cette année à l’échelle provinciale pour les infrastructures locales.

L’aide annoncée à Saint-Pascal provient du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) qui soutient les municipalités dans la réfection ou l’entretien de leurs routes et ouvrages d’art municipaux. L’objectif est d’assurer des infrastructures durables, sécuritaires et adaptées aux besoins des communautés, en particulier en milieu rural où certains chemins sont essentiels à la circulation quotidienne.

« Nous sommes à l’écoute des besoins des municipalités comme la ville de Saint-Pascal pour l’optimisation de leurs infrastructures routières, essentielles aux déplacements. Je remercie ma collègue, et salue l’excellente collaboration avec la Ville, qui partage notre volonté de garantir un réseau routier sûr et efficace », déclare Mathieu Rivest.

Importante utilisation

Le ponceau du 4e Rang Est est utilisé non seulement par les résidents du secteur, mais aussi par les producteurs agricoles pour le transport des récoltes et des équipements. Sa réfection était attendue depuis longtemps par les autorités locales, qui avaient signalé l’état préoccupant de l’infrastructure.

« La réfection du ponceau du 4e Rang Est constitue une priorité pour Saint-Pascal. Mme Guilbault et M. Rivest ont fait preuve de proactivité dans ce dossier urgent, qui concerne la sécurité routière d’un axe stratégique essentiel pour la circulation des familles, et pour les activités agricoles du secteur », soutient la mairesse de Saint-Pascal, Solange Morneau.

L’annonce s’inscrit dans une version bonifiée du PAVL pour l’année financière 2025-2026. Ce programme a permis d’accorder un financement à près de 1047 bénéficiaires en 2024-2025, pour une enveloppe totale de 369 M$. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable précise que ces investissements ont un impact concret sur la vitalité économique et sociale des régions.

À Saint-Pascal, le début des travaux de réfection sera annoncé ultérieurement. La Ville se réjouit toutefois de pouvoir planifier cette intervention grâce à l’appui gouvernemental, qui permettra d’assurer une circulation sécuritaire sur cette portion du réseau municipal.