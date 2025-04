Le Bas-Saint-Laurent gagne en popularité

Selon un sondage Léger, 52 % des Québécois souhaitent visiter le Bas-Saint-Laurent au cours des trois prochaines années. Ces données confirment l’attrait grandissant pour notre région où le fleuve, les grands espaces et les saveurs locales sont à l’honneur.

« Plusieurs Québécois ont redécouvert notre région pendant la pandémie, et cet intérêt continue de croître », indique Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Le récent sondage commandé par l’organisation révèle que 57 % des répondants ont déjà visité la région, dont 24 % au cours de la dernière année. Et parmi eux, 86 % se disent satisfaits de leur séjour.

Selon le sondage, c’est la nature et les paysages qui attirent. Pour 58 % des visiteurs, la beauté du territoire et ses points de vue sont les principales raisons de leur visite. Rimouski (38 %) et Rivière-du-Loup (35 %) sont les destinations les plus visitées, suivies du Kamouraska, du Témiscouata, des Basques et de La Mitis.

Autre fait marquant, 27 % des répondants considèrent que l’offre touristique de la région est plus intéressante que celle des autres destinations québécoises, soit une hausse de 5 % depuis 2021. Les attraits locaux, les activités en nature et la proximité du fleuve répondent aux attentes de la clientèle, composée à 80 % de Québécois.

Le slogan régional Bas-Saint-Laurent, prendre le temps semble aussi faire mouche. Sept personnes sur dix la trouvent attrayante, représentative et distinctive.

Des routes populaires

Les routes touristiques régionales gagnent également en notoriété. Près de 21 % des personnes sondées connaissent au moins une des trois routes thématiques, et 13 % en ont emprunté une. Leurs motivations : admirer les panoramas (68 %), découvrir les produits locaux (37 %) et explorer le patrimoine (31 %).

Tourisme Bas-Saint-Laurent investit plus de 2,5 M$ par an pour promouvoir sa marque au Québec, et autant à l’extérieur de la province avec l’appui du Québec maritime. Le site web bassaintlaurent.ca, entièrement revampé en mars 2024, a vu sa fréquentation bondir de 50 % avec plus de 364 000 visiteurs.