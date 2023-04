Mont-Carmel : Denis Lévesque annoncera sa candidature au conseil municipal

L’ancien maire de Mont-Carmel Denis Lévesque annoncera cette semaine sa candidature comme conseiller municipal, en compagnie de Josée-Ann Dumais et Mélanie Lévesque, en prévision de l’élection partielle du 21 mai prochain. Rappelons que Le Placoteux avait appris qu’une personne ayant de l’expérience en politique municipale était sur le point d’annoncer sa candidature aux côtés de deux autres personnes.

Cette annonce conjointe prévue en fin d’après-midi jeudi survient une semaine après la démission des conseillers Mélody Dionne, Cindy Saint-Jean et Jean-Yves Boucher, en raison d’une « incompatibilité avec la disponibilité que requiert leur contribution au conseil municipal ». « Nous avons un projet en cours, qui est présentement à l’état très embryonnaire, et qui fait en sorte que nous avons dû prendre la décision de quitter nos sièges comme conseillers municipaux », avait déclaré la semaine dernière Mme Dionne, en son nom personnel et celui de ses deux autres collègues démissionnaires.

Candidats impliqués

Producteur laitier, Denis Lévesque, qui a été élu maire de Mont-Carmel pour la première fois en 2009, est demeuré en poste jusqu’en 2017. À l’époque président de Groupe coopératif Dynaco, il avait pris la décision de tirer un trait sur la vie municipale afin de se consacrer entièrement à la fusion de l’entreprise coopérative qu’il représentait et qui est devenue depuis Avantis coopérative. Il a d’ailleurs assumé la présidence de cette nouvelle entité jusqu’à pareille date l’an dernier. M. Lévesque est également président de la Corporation de développement de Mont-Carmel.

Josée-Ann Dumais est de son côté présidente du Comité des loisirs de Mont-Carmel, créé au courant de l’été 2022. Jeune maman, elle s’est depuis prononcée à quelques reprises au sujet du camp de jour de la Municipalité, dont des ratés organisationnels ont été soulevés lors de l’édition de l’an dernier. Mme Dumais travaille actuellement comme conseillère aux communications et au recrutement au Cégep de La Pocatière.

Mélanie Lévesque est également membre du Comité des loisirs de Mont-Carmel. Enseignante en mathématique à l’école secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal, elle annoncera sa candidature aux côtés de Denis Lévesque et Josée-Ann Dumais. Plus de détails à venir.