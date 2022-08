Mont-Carmel: La Corporation de développement souhaiterait une aide récurrente

La Corporation de développement de Mont-Carmel demande une aide financière récurrente à la Municipalité pour mener à bien ses projets.

Le conseil municipal a mis sur la tablette la demande pour l’instant, le temps de recevoir les états financiers audités de 2021, ce qui permettra de clore le dossier des finances lié à la gestion du Camping de Lac de l’Est. Rappelons que la corporation gérait le camping, mais a annoncé ne plus vouloir le faire il y a plusieurs mois. Suite à cela, le camping a été repris par la Municipalité et a été fermé pour des travaux majeurs sur les infrastructures.

La corporation de bénévoles souhaite se concentrer sur les projets de développement comme la garderie et l’église. Mais elle estime que pour y parvenir, il faudrait une ressource payée. «On demande le support de la Municipalité pour une récurrence devant aider à payer une permanence. Nous avions eu une aide une fois à cet effet il y a trois ans», dit le président Denis Lévesque.

Seul hic, la Municipalité est claire, sans les états financiers audités, rien ne sera confirmé. Ceux-ci ne sont pas attendus avant septembre. «Tant et aussi longtemps que les états financiers ne sont pas déposés, nous attendons, il n’y a rien de décidé. On veut que ce soit fini final au niveau du dossier du camping», a dit Pierre Saillant, maire de Mont-Carmel.

La Corporation de développement de Mont-Carmel est un organisme à but non lucratif indépendant de la municipalité de Mont-Carmel, mais dont la vision de développement est cohérente avec celle-ci, précise-t-on. Sa mission est de mobiliser les forces du milieu afin de mettre en valeur et d’exploiter les différents potentiels de Mont-Carmel dans le but de stimuler le développement socio-économique du territoire.