Agression armée à La Pocatière

Un homme a été blessé à la tête, suite à une altercation entre deux individus, des voisins, dans le corridor d’un bloc appartement du boulevard Dallaire à La Pocatière.

Les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés peu après minuit dans la nuit de mercredi à jeudi.

L’homme blessé a été transporté à l’hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie, et un quinquagénaire a été arrêté pour ensuite être accusé d’agression armée et de menaces.

L’enquête est en cours pour mieux comprendre les circonstances de l’événement.