Mont-Carmel : La randonnée des vieilles motoneiges rassemble près de 500 personnes

La randonnée des vieilles motoneiges organisée par le Club des Pif-Paf du Kamouraska a connu un franc succès le 21 février dernier à Mont-Carmel, attirant près de 500 participants venus profiter d’une journée d’activités familiales et solidaires.

Au cœur de la programmation figurait une randonnée d’environ 80 motoneiges antiques, un spectacle apprécié autant par les amateurs de mécanique d’époque que par les simples curieux. Les visiteurs ont également pu profiter d’une grande glissade, d’une activité de tire sur la neige, d’un souper de poulet BBQ, ainsi que de promenades en véhicule B-12.

Les familles étaient particulièrement à l’honneur, puisque plusieurs activités destinées aux enfants étaient offertes gratuitement, dont les promenades en B-12 et l’accès à la cabane à sucre, permettant à tous de participer, peu importe le budget.

La journée s’est conclue dans une ambiance festive alors que l’émission En toute liberté de la radio CHOX-FM a été diffusée sur place. L’animateur Richard Bossinotte a également assuré l’animation musicale en soirée grâce à sa disco mobile, invitant petits et grands sur la piste de danse.

Au-delà du volet festif, l’événement a aussi permis d’amasser des sommes importantes pour la jeunesse locale. Les activités de cette année ont généré 6580 $, ce qui porte à 14 280 $ le total recueilli au cours des trois dernières années pour le Fonds jeunesse de Mont-Carmel. Du côté de Saint-Bruno, un montant de 4350 $ a été récolté cette année, pour un total cumulatif de 10 150 $ remis au Fonds jeunesse de la municipalité.

Le Club des Pif-Paf du Kamouraska a tenu à remercier chaleureusement ses partenaires pour leur soutien, notamment le Groupement forestier du Grand-Portage, la ferme Pierrelac de Mont-Carmel, la ferme P.A. Michaud de Kamouraska, ainsi que le député provincial Mathieu Rivest.