Montmagny-L’Islet : Mobilisation pour la réduction des contenants et emballages à usage unique

La MRC de L’Islet, en partenariat avec la MRC de Montmagny, annonce la réalisation d’un projet visant à mobiliser les familles avec de jeunes enfants à réduire l’utilisation de produits à usage unique dans leurs boîtes à lunch. Ce projet est rendu possible grâce à un soutien financier de 55 872 $ de RECYC-QUÉBEC, dans le cadre de l’Appel de propositions visant la réduction de l’utilisation de produits à usage unique.

Dès la rentrée scolaire, tous les élèves de 3e cycle des écoles primaires des deux territoires auront accès à une activité en classe ayant pour but de les sensibiliser à la nécessité de réduire les déchets à la source. Il s’avère important de s’adresser aux enfants ainsi qu’à leurs parents, puisque force est de constater que la consommation de portions individuelles représente un gaspillage de ressources ; la majorité de ces emballages se retrouve à la poubelle ou au recyclage après une seule utilisation.

Ce projet comprend également une étude de faisabilité visant à tester le développement et la mise en marché de collations et de desserts vendus en vrac ou dans des contenants consignés. Une liste d’aliments autorisés sera proposée aux entreprises et aux organismes locaux souhaitant se rallier à l’initiative à titre de transformateurs ou de commerçants. Des familles volontaires seront alors identifiées pour tester les produits développés ainsi que le bon fonctionnement de la consigne ; leurs observations seront recueillies afin de documenter l’étude de faisabilité.