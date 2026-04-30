Montmagny-L’Islet : Plus de 400 élèves découvrent les métiers manufacturiers

La deuxième édition du salon des métiers manufacturiers, Destination manufacturière Montmagny-L’Islet, s’est tenue le 15 avril dernier à l’école secondaire Saint-Paul de Saint-Paul-de-Montminy. Elle a rassemblé plus de 400 élèves de deuxième secondaire et des classes de cheminement particulier provenant des quatre écoles secondaires de Montmagny-L’Islet. Une journée riche en découvertes, en échanges et en inspiration.

Cinq partenaires financiers ont soutenu la tenue du salon : la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud, les MRC de Montmagny et de L’Islet, et Bernard Généreux, député de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata.

Près de 25 kiosques étaient présentés par des entreprises manufacturières, mais aussi par le Carrefour région Montmagny, le Carrefour jeunesse-emploi région L’Islet et la MRC de Montmagny, afin de diversifier l’offre. Nouveauté cette année : la présence de kiosques dédiés aux formations, notamment le Centre de formation professionnelle de l’Envolée, le Centre de formation agricole de Saint-Anselme et Sakado, permettant aux jeunes de mieux comprendre les parcours menant aux métiers présentés.

Les élèves ont parcouru le salon avec leur Passeport, un outil favorisant les échanges et la découverte. Ils ont également pu assister à un panel dynamique animé par deux élèves de l’école secondaire Saint-Paul, qui offrait des témoignages concrets et inspirants sur les réalités du secteur manufacturier.

« Le succès de cette deuxième édition confirme toute la pertinence d’un tel événement pour notre milieu. Offrir aux jeunes des occasions concrètes de découvrir les métiers manufacturiers d’ici, d’échanger avec des travailleurs passionnés, et de se projeter dans leur avenir contribue directement à bâtir une relève engagée et fière de son territoire. Dans un contexte où les enjeux démographiques sont bien réels, il est essentiel de se mobiliser collectivement pour inspirer les jeunes, et valoriser les nombreuses possibilités qui s’offrent à eux dans notre région », souligne d’une même voix le comité organisateur.

Ce projet a été rendu possible grâce au travail et à la collaboration du comité organisateur, composé du Centre d’aide aux entreprises Montmagny-L’Islet, du Centre d’aide et de recherche d’emploi Montmagny-L’Islet, du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, du Carrefour jeunesse-emploi Région L’Islet, et du Carrefour région Montmagny.

Source : Centre d’aide aux entreprises Montmagny-L’Islet