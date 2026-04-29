Côte-du-Sud : Une course à l’investiture libérale se dessine

Signe que le Parti libéral du Québec est en meilleure posture à l’échelle provinciale, une course à l’investiture se dessine dans la circonscription de Côte-du-Sud en vue des élections qui auront lieu en octobre prochain. Selon une première information rapportée par l’animateur de radio Richard Bossinotte, plusieurs candidatures seraient en préparation, et certaines d’entre elles seraient actuellement en processus de vente de cartes de membre.

La mairesse de Saint-Joseph-de-Kamouraska, Nancy St -Pierre, a confirmé son intention de briguer l’investiture libérale. Elle a ainsi décidé de faire le saut en politique provinciale, estimant que son expérience municipale lui confère une vision complète des besoins de la région. Elle met de l’avant des qualités comme la détermination et la proximité avec les citoyens, sans toutefois vouloir s’avancer pour le moment sur ses idées et projets pour la Côte-du-Sud.

Toujours selon M. Bossinotte, Laurier Michaud, policier à la retraite résidant à Kamouraska, et bien connu pour son implication dans les milieux forestier et agricole, serait également dans la course. Enfin, un résident de Berthier-sur-Mer, Benoît Cloutier, envisagerait lui aussi de se porter candidat afin de représenter les libéraux dans Côte-du-Sud.

D’autres développements sont attendus au cours des prochains jours. L’investiture du Parti libéral du Québec dans la circonscription de Côte-du-Sud devrait avoir lieu le 31 mai prochain.

Québec 125

Pour le moment, selon le site de projections électorales Québec 125, le Parti conservateur du Québec et le Parti québécois sont au coude à coude, avec chacun 30 % des intentions de vote, suivis du PLQ avec 20 %. En quatrième position, le caquiste Mathieu Rivest récolte 12 %, alors que Québec solidaire ferme la marche avec 7 % des intentions de vote.

Rappelons qu’à l’élection provinciale de 2022, le candidat libéral Sylvain Lemieux avait récolté uniquement 6,31 % des voix dans la circonscription.