Montmagny-L’Islet se dote d’un agent de développement en patrimoine immobilier

Les MRC de Montmagny et de L’Islet s’engagent davantage dans la préservation du patrimoine immobilier de leurs territoires. Un premier agent de développement avec pour mandat de sensibiliser le milieu à son importance et à sa protection vient tout juste d’être embauché.

Kim Gingras est entré en fonction en mars dernier. Son poste est pour une durée de trois ans. Il dispose d’un baccalauréat et d’une maîtrise en histoire de l’Université Laval, en plus de cumuler cinq ans d’expérience comme consultant en patrimoine et en muséologie. Par le passé, il a également été coordonnateur du Carrefour mondial de l’accordéon de Montmagny.