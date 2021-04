Saint-Roch-des-Aulnaies se retire de l’étude sur la coopération municipale

L’étude sur la coopération intermunicipale entre La Pocatière et ses municipalités environnantes se fera finalement sans Saint-Roch-des-Aulnaies. La seule municipalité de L’Islet qui était toujours partie prenante du projet a choisi de s’en retirer récemment.

Cette décision a été entérinée le 6 avril dernier par le conseil municipal de Saint-Roch-des-Aulnaies. La Municipalité justifie sa décision par « l’état d’avancement très limité du projet » et sa « perte de confiance […] quant à (son) aboutissement concret […] et, par conséquent, sa réticence à y consacrer davantage de ressources ».

Contacté à ce propos, le maire de Saint-Roch-des-Aulnaies André Simard souligne que sa municipalité était très enthousiaste à discuter avec les voisines de La Pocatière dès les premiers balbutiements du projet à l’automne 2019. La dernière année et demie ne semble toutefois pas avoir joué positivement sur l’engouement des autres municipalités impliquées dans la démarche. « Et ce n’est pas justifié par la pandémie », de l’avis du maire.

Selon lui, la Ville de La Pocatière, qui était porteuse du projet, n’a pas mis toute l’ardeur que Saint-Roch-des-Aulnaies attendait. « Ce n’est pas comme ça qu’on souhaite travailler, mais on ne garde pas rancœur de l’expérience. »

André Simard rappelle que Saint-Roch-des-Aulnaies est déjà engagée dans une forme de coopération intermunicipale avec La Pocatière en ce qui a trait au service de sécurité incendie et que sa municipalité « est pleinement satisfaite de ce partenariat et qu’en aucun temps elle ne reviendrait en arrière ». Ceci explique pourquoi sa municipalité était emballée à l’idée d’explorer d’autres avenues de coopération avec elle.

« On travaille actuellement sur autre projet de coopération intermunicipale concernant les matières résiduelles avec d’autres municipalités de L’Islet et ça va très très bien », a poursuivi le maire.

À la Ville de La Pocatière, le maire Sylvain Hudon et le directeur général Cédrick Gagnon ont réagi au départ de Saint-Roch-des-Aulnaies en disant comprendre sa décision. La municipalité l’isletoise était de celles qui avaient le plus « la pédale au fond » dans le projet.

« Des sept municipalités au départ – La Pocatière, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Saint-Onésime-d’Ixworth, Saint-Gabriel-Lalemant, Saint-Pacôme, Rivière-Ouelle, Saint-Roch-des-Aulnaies — disons que le degré d’engouement était très variable autour de la table. Certaines ont décidé d’embarquer un peu de reculons », ont-ils mentionné, citant les noms de Saint-Pacôme, Rivière-Ouelle et Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

S’entendre sur le mandat à donner à la firme qui conduirait l’étude d’opportunités n’a pas été facile non plus. Celui-ci était tellement large, reconnaissent-ils, qu’aucune des trois firmes invitées à soumissionner n’a répondu à la proposition. Une autre rencontre a été tenue entre les maires au début de mars 2021 afin de définir une orientation beaucoup plus claire.