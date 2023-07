Montmagny-L’Islet : Une lumière au bout du tunnel pour le projet du Complexe culturel et sportif en santé durable

Après plus de quatre ans de travail effectué par une dizaine de partenaires des MRC de L’Islet et Montmagny, le projet du Complexe culturel et sportif en santé durable sera déposé dans le Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air (PAFIRSPA) en septembre prochain, puisqu’il se qualifie et répond à toutes les exigences de celui-ci. Une porte s’entrouvre pour le milieu qui est toujours aussi déterminé à réaliser ce projet.

En effet, pour Mme Jocelyne Caron, préfète de la MRC de Montmagny : « Nous avons le meilleur projet au Québec qui regroupe la culture, le sport, l’éducation et le volet “communauté”. Nous remplissons toutes les conditions pour obtenir du financement dans ce programme remodelé, qui représente un pas de plus vers la réalisation de notre Complexe souhaité par notre milieu ».

La salle de spectacle

En ce qui concerne le volet culturel du Complexe avec l’agrandissement, la rénovation et la mise aux normes du hall d’entrée et de la salle de spectacle Edwin-Bélanger, de concert avec Desjardins, et la construction d’une salle multifonctionnelle, une demande d’aide financière a été déposée au ministère de la Culture et des Communications dans le programme d’aide aux immobilisations en octobre 2021.

Depuis, les Arts de la scène, porteur de ce volet, a fait l’embauche d’une firme d’expert dont le mandat est de réaliser la mise à jour de ce dossier afin de poursuivre l’analyse de ce projet majeur. La région contribue également au financement du volet culturel par le biais de partenariats privés et de fonds locaux. Un dénouement positif est attendu avant la fin de l’année 2023.

Volet sportif

Une étude des coûts de construction du volet sportif du Complexe a été réalisée par une firme d’architectes en février 2020 et les coûts ont été révisés en février 2022.

À l’image de plusieurs autres réalisations similaires qui ont été annoncées récemment, le comité de pilotage s’attend à ce qu’il y ait une explosion des coûts. Une mise à jour a d’ailleurs été commandée par la MRC de Montmagny afin d’avoir une idée de l’augmentation des coûts de réalisation en date d’aujourd’hui.

Conséquemment, plusieurs scénarios de financement ont été travaillés par le comité et celui qui respecterait la capacité de payer du milieu serait d’obtenir une aide financière de 20 M$ dans le programme PAFIRSPA, ainsi qu’une aide financière de 20 M$ dans le Plan québécois des infrastructures (PQI).

Ce scénario comporte tout de même un risque, mais il serait partagé par le milieu et le gouvernement, autant au niveau de la construction que de l’entretien.

« La MRC de L’Islet a toujours priorisé l’importance du volet culturel et y participe financièrement. Ces infrastructures, autant sportives que culturelles, seront assurément des éléments complémentaires pour nos jeunes et moins jeunes », de commenter Mme Anne Caron, préfète de la MRC de L’Islet.

La suite des choses

Avec le PAFIRSPA, ce sera le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud qui sera le porteur du projet, ce que la région a toujours souhaité. Pour M. Jean-Marc Jean, directeur général : « Notre participation au projet est motivée d’une part par le lieu de construction qui se réalisera à même nos infrastructures et d’autre part, pour les impacts positifs pour nos élèves au regard de la persévérance et de la réussite ».

Enfin, mentionnons que les membres du comité de pilotage ont demandé au député de Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, d’organiser une rencontre dans les meilleurs délais, avec le ministre de l’Éducation, M. Bernard Drainville, et une délégation du comité du Complexe.

Source : MRC de Montmagny