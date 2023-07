Le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation lance sa saison été-automne 2023

À l’aube de sa 50e année d’existence qui aura lieu en 2024, le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation (MQAA), ayant pignon sur rue à La Pocatière, a lancé le 29 juin dernier dans ses locaux sa saison été-automne 2023, avec la volonté de renouer avec le public. Les visiteurs sont moins présents à l’intérieur de ses murs, surtout depuis la crise covidienne.

Le musée vivait déjà une certaine décroissance de son achalandage avant la pandémie, et avec celle-ci, la baisse s’est accrue.

En effet, les visites, se chiffrant antérieurement autour de 3000 par année, se rapprochent désormais de 1100, ce qui représente près de trois fois moins de visiteurs que naguère.

« Vous savez, un musée sans public, comme le disait Fernand Dumont, est un grand cimetière. On a besoin de vous, puisque le musée n’est pas vivant si vous n’êtes pas là. Par contre, si vous êtes là, le musée pourra grandir dans les années à venir », a déclaré d’entrée de jeu aux invités le président du conseil d’administration du MQAA, Philippe Dubé.

Quant à Maryse Hénault-Tessier, la nouvelle directrice générale depuis mars dernier, elle estime que le musée devra rayonner et innover davantage s’il veut revenir à la hauteur de l’achalandage souhaité.

« On doit se faire connaître, surtout que nous n’avons pas pignon sur rue avec nos locaux. Ce n’est peut-être pas non plus aussi instinctif qu’on le pense de venir nous voir pour la population, et peut-être même que dans les dernières années, on n’a pas assez fait de publicité et de renouvellement de nos expositions », a-t-elle expliqué au Placoteux, consciente du défi à relever.

Exposition Le fléché au bout des doigts

En plus des expositions permanentes déjà en place au MQAA, quelques nouveautés ont été annoncées pour la saison été-automne 2023, dont l’exposition Le fléché au bout des doigts.

Présentée sur panneaux, cette dernière retrace l’histoire du fléché et de ses nombreux processus de fabrication. Elle conduira le visiteur dans un voyage historique, avec comme compagnons de route les voyageurs, les Autochtones et les Métis, ainsi que les artisans québécois.

Le porc s’expose : 400 ans de présence porcine au Québec

Le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation a décidé de produire une exposition présentant les différentes facettes de la production porcine, mais plus précisément la présence du porc dans la société québécoise, et ce, depuis la Nouvelle-France jusqu’au Québec moderne.

Dessine-moi ton musée

Cette exposition est une rencontre entre la population et l’équipe du musée, où les visiteurs pourront contribuer à l’idéation du musée de demain par des ateliers qui mèneront à réfléchir sur ce que l’agriculture et l’alimentation inspirent aux citoyens. Il s’agit en somme d’une exposition en évolution qui se bâtira au gré des visites et des réflexions du public.