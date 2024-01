Mot de la direction : Nouvelle méthode de distribution du Placoteux à partir du 5 février

Dans notre édition du 8 novembre dernier, on vous annonçait la fin du Publisac à l’échelle de la province, et par le fait même la fin de la distribution de votre hebdomadaire comme vous la connaissiez depuis plusieurs années. Depuis que Le Placoteux existe, c’est sans aucun doute la plus grande décision que la direction a eu à prendre pour assurer la pérennité de votre hebdomadaire.

Il ne faut pas oublier que la distribution gratuite dans tous les foyers d’une région est la base du modèle d’affaires des hebdomadaires du Québec qui ne vivent que des revenus publicitaires. Pour assurer la rentabilité d’un hebdomadaire comme le nôtre, il faut que le journal tombe dans les mains du plus grand nombre de lecteurs, et ce, le plus facilement possible. De cette façon, on maximise le lectorat et les annonceurs y trouvent leur compte. Même si un scénario viable était envisagé depuis l’automne, la direction a décidé d’évaluer les avantages et les inconvénients de toutes les options de distribution qui s’offraient à elle; une seule répondait à tous les critères : Postes Canada.

À partir de l’édition de la semaine du 5 février, les 18 500 copies du Placoteux seront distribuées par la poste dans toutes les résidences, immeubles à logements et fermes du territoire. De cette façon, au lieu d’affaiblir sa méthode de distribution, Le Placoteux l’améliore grandement, car avec Publisac, plusieurs citoyens devaient souvent récupérer son contenu et le journal sur un poteau près des boîtes aux lettres. Désormais, vous ne pourrez plus le manquer, car votre journal vous sera directement livré dans votre case postale, chaque semaine.

Ce changement de distribution améliorée vient avec un coût plus élevé. Pour Le Placoteux, il a fallu jouer d’ingéniosité pour limiter le plus possible ce coût supplémentaire. À partir du 5 février, le journal changera légèrement de format, pour ainsi contrôler les coûts de poste qui varient selon le poids et la dimension. Une diminution d’environ cinq centimètres (deux pouces) sur la hauteur permettra ainsi à l’hebdomadaire de distribuer des journaux de 24 à 52 pages au même tarif établi, ce qui aurait été un véritable casse-tête si l’ancien format avait été conservé.

Présentement, des représentations auprès des divers paliers de gouvernement sont effectuées par Hebdos Québec qui représente la majorité des hebdos du Québec, dont Le Placoteux. Il y a de l’ouverture pour qu’une aide nous soit accordée, mais il n’était aucunement question dans l’immédiat pour Le Placoteux d’affaiblir son prochain modèle de distribution, et d’envoyer un message négatif à nos lecteurs et à nos annonceurs. Bien sûr, nous espérons, et nous avons vivement besoin de cette aide. En attendant, nous avons décidé de prendre notre destin en main.

Louis Turbide, directeur général

Le Placoteux au fil du temps

12 septembre 1978 : Première parution

1980 : Expansion vers Saint-Alexandre et Saint-Pacôme

1982 : Expansion à La Pocatière

1984 : Expansion à L’Islet-Nord

1985 : Expansion à L’Islet-Sud

1997 : Le Placoteux publie une édition de 100 pages

2003 : Le Placoteux devient un journal coopératif

2008 : Début de la distribution par Publisac

2008 : Lancement du site internet LePlacoteux.com

2022 : Création du magazine numérique 100 % Chasse Pêche

2024 : Début de la distribution par Postes Canada