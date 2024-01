Cégep de La Pocatière : Cinquième anniversaire du profil étudiants-chercheurs

Biopterre, l’un des trois Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) du Cégep de La Pocatière, accueille cette année sa cinquième cohorte d’étudiants-chercheurs. En effet, en janvier 2019 était créé le profil Recherche-études grâce à un partenariat entre le Cégep et Biopterre, dans le cadre d’une subvention de Renforcement de l’innovation obtenue du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).

Chaque étudiant-chercheur a l’opportunité de mener un projet de recherche dans un CCTT du Cégep, de la planification à la présentation de ses résultats, sur une période d’environ un an, tout en étant reconnu dans son programme d’études. Actuellement offert dans les programmes Techniques de bioécologie, Technologie du génie physique et Sciences de la nature, ce profil novateur permet aux étudiants-chercheurs de développer leur expertise en recherche et de parfaire leurs connaissances, tout en étant rémunérés pour la réalisation de leur projet.

Annie Fortin, directrice adjointe des études, soutien à l’enseignement – recherche, mentionne à cet effet : « La participation à un projet de recherche dans un CCTT a un impact significatif sur le parcours scolaire, car il permet plusieurs apprentissages directement liés à la recherche. Cette participation à un projet de recherche concret est gratifiante et permet à ces personnes de développer de nouvelles compétences. »

Au cours des cinq dernières années, huit étudiants ont réalisé un projet de recherche proposé par Biopterre en lien avec la mycologie et reconnu dans leur programme de Techniques en bioécologie. Une neuvième étudiante issue de ce programme entamera un projet de recherche sur la multiplication du noisetier cet hiver. Parmi les projets réalisés jusqu’à maintenant avec ce CCTT, on note entre autres la culture de champignons gourmets sur différents substrats, le pouvoir antimicrobien des champignons isolés du fleuve St — Laurent et le potentiel enzymatique des champignons marins pour décontaminer des eaux usées.

Grâce à un bon encadrement du personnel enseignant et des membres du personnel du CCTT, l’étudiant réalise son projet dans un milieu stimulant et sécuritaire tout en développant des compétences en recherche. Les retombées positives observées chez les étudiants-chercheurs ont amené le Cégep à développer un modèle similaire avec un autre de ses CCTT, Solutions Novika. Jusqu’à maintenant, deux projets y ont été réalisés par des étudiants-chercheurs : un nez artificiel pour détecter les incontinences et un système de microdistribution de goutte de colle. Un appel de candidatures sera lancé dans les jours à venir pour un troisième projet de recherche.

Finalement, très prochainement, un nouveau programme sera proposé pour le profil Recherche-études. Un appel de candidatures pour le programme de Sciences de la nature proposera un projet en provenance de Biopterre ainsi qu’un autre en provenance de Solutions Novika. Ce sera une opportunité unique pour ces étudiants préuniversitaires de réaliser un projet de recherche d’une année en CCTT.

« Nous sommes très fiers d’ajouter le profil Recherche-études au programme préuniversitaire de Sciences de la Nature. Cette initiative ouvre de nouveaux horizons pour les étudiants-chercheurs en leur permettant de découvrir comment la recherche peut devenir un domaine d’emploi aussi stimulant que gratifiant », souligne Annie Fortin.

Le profil Recherche-études est désormais soutenu par la subvention de Mobilisation du CRSNG que les trois CCTT, Biopterre, Optech et Solutions Novika et le Cégep de La Pocatière ont obtenue en juillet 2022.

Source : Cégep de La Pocatière