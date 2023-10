MRC de Kamouraska : Catherine Langlois nommée directrice générale par intérim

Le préfet élu de la MRC de Kamouraska, Sylvain Roy, annonce que le Conseil de la MRC, lors de sa réunion ordinaire tenue le 11 octobre, a procédé à la nomination de Catherine Langlois, à titre de directrice générale par intérim et greffière-trésorière par intérim. Mme Langlois est entrée en fonction le jeudi 12 octobre.

« Le comité RH, composé d’élus et de professionnels, a arrêté son choix sur Catherine Langlois. Avec le professionnalisme qu’on lui connait et son dévouement pour la MRC, on est convaincu qu’elle assurera son rôle avec rigueur et enthousiasme », a mentionné le préfet. Mme Langlois était déjà à l’emploi de la MRC à titre de directrice du Service de l’aménagement et de la mise en valeur du territoire. La direction du service sera assurée par les ressources d’expérience déjà en place pour la durée de l’intérim.

Source : MRC de Kamouraska