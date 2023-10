La Résidence L’Envol inaugure sa cour extérieure

Le jeudi 12 octobre dernier, la Résidence L’Envol qui offre une alternative de milieu de vie normalisant, adapté et sécuritaire à des personnes adultes vivant avec une ou des limitations intellectuelles et/ou physiques, située au 261, avenue Chapleau à Saint-Pascal, a procédé à l’inauguration de sa cour extérieure.

Avec un budget de 45 000 $, la nouvelle installation comprend un pavillon, une terrasse avec un petit foyer, un terrain de pétanque et de basketball, ainsi qu’un trottoir pour les gens à mobilité réduite avec des fleurs et du gazon.

« L’aménagement de la cour extérieure vient bonifier l’offre de services de la résidence, parce qu’on veut que ça soit un milieu de vie vivant, adapté à nos résidents. Ainsi, nos gens pourront recevoir leurs amis et leur famille. On est vraiment fier du résultat », a déclaré Sandra Lévesque Michaud, coordonnatrice à la Résidence L’Envol.

Le projet de mettre sur pied une cour extérieure digne de ce nom est venu durant la crise covidienne, alors que les endroits autres que la résidence pour se rencontrer ou pour faire des activités étaient rarissimes en raison des mesures sanitaires imposées par Québec.

« Nous avons eu l’aide des résidents pour construire cette cour, et chacun a amené son lot d’idées. Même que lors de sa construction, on avait notre petit comité maison qui nous faisait le compte rendu de ce qui s’était fait la veille », a admis avec humour Mme Lévesque Michaud.

Le financement

Selon Mathieu Perron, chargé de projet à l’Association des personnes handicapées du Kamouraska-Est (APHK), c’est grâce à l’aide de plusieurs partenaires que le projet a pu se réaliser. Ainsi, la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska (Fonds d’aide au développement du milieu), la MRC de Kamouraska (Fonds régions et ruralité) et la Fondation Telus ont chacun contribué à la hauteur de 10 000 $.

Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, a quant à lui participé au financement du projet, par l’entremise du Programme de soutien à l’action bénévole, avec un montant de 3000 $. « C’est toujours un plaisir de voir se concrétiser des projets qui améliorent nos milieux de vie. Les nouvelles installations extérieures de la Résidence L’Envol de Saint-Pascal permettront aux résidents de profiter d’un endroit convivial et chaleureux. Je tiens à remercier ceux qui ont donné de leur temps afin que le projet voie le jour, et que les résidents de L’Envol puissent en bénéficier pleinement », a-t-il expliqué.

Le reste du montant a été offert par le Club Lions de Saint-Pascal et Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent. « Au printemps dernier, nous avons réalisé une campagne de financement qui nous a permis d’amasser plus de 35 000 $ pour assurer la viabilité des opérations de la résidence à long terme. Il peut être bon de préciser que les partenaires présents ont permis de financier ce projet sans affecter le fonctionnement de la résidence. Un autre beau témoignage d’appui à notre mission de la part des organisations, entreprises et représentants politiques de la région », a conclu Mathieu Perron.