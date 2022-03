Municipal en bref

Saint-Germain-de-Kamouraska juge qu’il est devenu nécessaire d’engager une personne pour effectuer divers travaux dans la municipalité et procède à l’engagement de M. Daniel Laplante à titre de responsable des travaux publics, sans heure fixe, et mandate M. Laplante sur le comité de suivi du dossier avec le maire, Roger Moreau et la directrice générale, greffière-trésorière, Hélène B. Bernier, considérant que celui-ci possède un historique du dossier en litige à l’égard de la construction du système de traitement.