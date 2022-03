Une marche pour la paix ce dimanche à La Pocatière

Puisque la paix commence d’abord chez soi, dans notre cœur et à l’égard de nos frères et sœurs, des intervenants de divers groupes religieux de la région invitent toute la population à une grande Marche pour la paix qui aura lieu le dimanche 13 mars prochain, à compter de 14 h dans les rues de La Pocatière.

Le départ aura lieu du parvis de la cathédrale de Sainte-Anne. Les marcheurs emprunteront successivement la 4e avenue Painchaud, la 9e Rue Boulevard Desrochers, la 12e avenue Boulevard Dallaire et retour à la cathédrale par la 1re rue Poiré. Ceux et celles qui ne se sentiraient pas capables de franchir tout le trajet pourront emprunter un raccourci à travers différentes rues et avenues de la ville pour revenir à la cathédrale.