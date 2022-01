Municipal en bref

Saint-Jean-Port-Joli

Des travaux qui figurant au plan triennal d’immobilisations ont été réalisés en août dernier. Ceux-ci consistaient à ajouter de l’éclairage public sur l’avenue de Gaspé Ouest jusqu’à Saint-Roch-des-Aulnaies. Les travaux d’installation ont été réalisés par Hydro-Québec. Le coût total de la facture est de 17 175,11 $.

Un contrat de gré à gré concernant une location de 36 mois d’une petite chargeuse Wacker Neuson WL32 a été établi entre la Municipalité et Avantis coopérative – division machinerie à La Pocatière. Le montant de la transaction s’établit à 60 729,48 $, taxes en sus. L’acquisition de cette petite chargeuse s’inscrit dans une volonté d’améliorer l’entretien des trottoirs en période hivernale afin de favoriser des déplacements actifs sécuritaires. Saint-Jean-Port-Joli pourra se prévaloir d’une option d’achat de sans obligation de 25 000 $ plus taxes, au terme de ce contrat de location.

Saint-Roch-des-Aulnaies

La Municipalité a affecté un montant de 150 000 $ provenant des surplus accumulés non affectés au projet d’agrandissement et d’aménagement du garage municipal et de sa cour dans la cadre de son dernier budget municipal. Le tout avait été voté au préalable à l’unanimité lors de la réunion du conseil municipal de novembre dernier. Une demande d’aide financière a aussi été déposée au Programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation en mai 2021. Des compléments d’information ont depuis été demandés par le Ministère dans le cadre de l’étude de la demande.

Un appui a été offert par la Municipalité à la Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies pour sa demande d’aide financière au programme en transformation alimentaire du MAPAQ afin de réaliser un projet de modernisation des systèmes de meunerie du moulin banal de la Seigneurie des Aulnaies. L’objectif de la Municipalité est de contribuer financièrement au projet jusqu’à hauteur de 10 % du coût total jusqu’à un maximum de 17 000 $. Cette modernisation consisterait en un système de tamisage moderne de farine, d’un système d’ensachage semi-automatisé et d’un système d’aspiration reliant toutes les étapes de transformation de la farine au moulin.

Un montant de 20 000 $ provenant des surplus accumulés non affectés de la Municipalité sera attribué exclusivement au projet de rénovation de la maison du Meunier sur le site de la Seigneurie des Aulnaies. Ce projet de rénovation de la toiture a aussi fait l’objet d’une demande d’aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications.

Kamouraska

Un poste de conseiller sera en élection à Kamouraska, suite au décès accidentel de M. Robert Lavoie qui avait été élu au siège no 1 le 7 novembre dernier. La municipalité tiendra une élection partielle prochainement. Le conseil a aussi offert officiellement ses sincères condoléances à sa famille et à ses amis.

Saint-Marcel

Saint-Marcel appuie le Club de VTT Les Défricheurs de L’Islet-Sud. Le club demande une lettre d’appui concernant une demande de subvention pour la sécurité de leurs sentiers. Ce projet s’élève à plus de 50 000 $ et comprend 58 km de sentier à améliorer et plus de 250 km à entretenir. Le club de VTT doit refaire le tablier du pont dans le secteur de l’orignal et ce secteur est un sentier multi-usage autorisant le passage d’autos, camions et piétons. Aussi, 453 membres de véhicules tout terrain (VTT) sont touchés en plus des touristes, des chasseurs et pêcheurs.