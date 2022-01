Saint-Jean-Port-Joli : Le bureau touristique aurait pu revenir près de la 20

Le bureau touristique actuellement situé au cœur de Saint-Jean-Port-Joli aurait pu revenir près de l’autoroute 20, comme c’était le cas il y a de ça quelques années. L’Office du tourisme de la MRC de L’Islet a fait une demande au conseil municipal afin de réfléchir à cette possibilité en novembre dernier.

Selon les informations contenues dans le procès-verbal de la réunion du conseil du 1er novembre 2021, l’Office du tourisme justifiait cette demande de réflexion afin de faciliter l’accès et le stationnement pour les touristes. Unanimement, le conseil municipal a rejeté la demande de l’Office du tourisme.

Selon le directeur général de Saint-Jean-Port-Joli, Stéphen Lord, cette demande s’inscrit dans la foulée du réaménagement récent de l’intersection de la route de l’Église (204) et de l’avenue de Gaspé (132) pour y ajouter des arrêts toutes directions, entre autres. Il semblerait que le stationnement déjà à l’étroit du bureau d’information touristique situé à ce carrefour serait encore beaucoup plus difficile d’accès depuis, entre autres pour les véhicules récréatifs.

« Il y a toujours eu deux écoles de pensée concernant l’emplacement du bureau d’information touristique. Celle qu’en étant à proximité de l’autoroute 20 on accroche plus facilement les touristes en transit et l’autre qu’en plaçant le bureau d’information touristique au cœur du village cela oblige les touristes à vraiment quitter l’autoroute et découvrir les attraits qu’on y retrouve », résume-t-il.

Jadis situé près de l’autoroute 20, le bureau d’information touristique avait été ramené au cœur de Saint-Jean-Port-Joli il y a de ça quelques années pour cette raison, poursuit le directeur général. Malgré cela, le débat autour de la question n’a jamais cessé pour autant, malgré l’absence de garanties sur les retombées touristiques positives au cœur du village de Saint-Jean-Port-Joli par la présence d’un bureau touristique à proximité de l’autoroute 20.

« À l’époque où il était à la sortie de la 20, le bureau n’était pas très visible non plus. On ne peut pas dire que c’était un emplacement remarquable comme c’est le cas pour le bureau touristique de La Pocatière, en bordure du fleuve », rappelle Stéphen Lord.

La Vigie

Avant que cette demande ne soit acheminée au conseil municipal de Saint-Jean-Port-Joli, le directeur général de la Municipalité avoue qu’il avait été brièvement évoqué de déplacer le bureau touristique à La Vigie, où le stationnement et l’accès n’auraient pas été un problème. L’endroit étant cependant loué pour des événements privés de façon régulière en été, des questionnements ont été soulevés quant à la cohabitation occasionnelle de ces deux vocations, advenant un déménagement.

« Si une autre solution est apportée, elle sera certainement étudiée par le conseil municipal », a assuré Stéphen Lord. Du côté de l’Office du tourisme de la MRC de L’Islet, le directeur général Jean St-Pierre a pour sa part indiqué que son organisation n’avait pas l’intention de relancer la Municipalité à ce sujet, à la lumière de la réponse obtenue par le conseil municipal en novembre dernier.