Musique et langage

Les bienfaits de la musique sont nombreux, on n’a qu’à penser au plaisir ressenti lorsqu’on écoute une chanson que l’on aime ou à la diminution de notre stress lorsque l’on pratique un instrument de musique. Plus encore, saviez-vous que la musique peut être utilisée comme outil d’intervention. En effet, plusieurs recherches, notamment celles du chercheur Jonathan Bolduc, démontrent les bienfaits de la musique pour le développement des enfants et le développement de leur langage.

Par François Landry, directeur général de l’École Destroismaisons En 2014, l’École Destroismaisons en partenariat avec COSMOSS Kamouraska et avec l’apport professionnel d’orthophonistes a mis sur pied un projet qui allait avoir comme objectif de soutenir le développement langagier des enfants de 3 à 5 ans et de leurs habiletés sociales en vue d’améliorer leur préparation à l’entrée scolaire. De cette collaboration est née une expertise distincte et innovante que nous avons appelée « Notes et bougeotte ». Ainsi, depuis huit ans, c’est 450 ateliers qui ont été offerts par l’école dans plus de 60 centres de la petite enfance, service de garde en milieu familial et classes de maternelle de la région.

Ces ateliers d’éveil musical enrichi ont été réfléchis afin d’offrir une approche culturelle intéressante par la musique, mais également pour appuyer spécifiquement le développement du langage à l’aide de différentes stratégies. En voici quelques exemples concrets :

On constate que l’utilisation de notions musicales comme l’intensité, la fréquence, la durée et le timbre permettent entre autres de développer la conscience phonologique, c’est-à-dire la conscience que les mots sont composés de petites unités sonores. Par exemple, à travers les comptines on travaille la compréhension des rimes, des mots qui commencent avec le même son ou encore on compte les syllabes en les rythmant avec des instruments de musique. Les ateliers d’éveil musical sont également un excellent moyen de faire découvrir de nouveaux mots ou encore de mettre l’emphase sur la prononciation de mots plus difficiles. Le programme « Notes et bougeotte » permet également de favoriser l’éveil à la lecture et à l’écriture.

Évidemment, le programme « Notes et bougeotte » de l’École Destroimaisons ne remplace pas l’accompagnement d’un spécialiste en orthophonie, mais l’aspect ludique de la musique est sans aucun doute un excellent outil complémentaire pour donner un coup de pouce à nos jeunes dans leur développement.