Naissance d’un nouveau mouvement vers une constitution citoyenne

Le but du site est de servir de rampe de lancement pour un projet politique qu’ils jugent essentiel dans le contexte de l’élection de 2022 qui approche. Selon eux, les pièces sont en place pour une relance de l’affirmation du Québec reposant cette fois-ci sur la souveraineté et la volonté du peuple plutôt qu’axée sur la souveraineté de l’État.

Bouchard et Larocque ont récemment publié, aux Éditions Lambda, une trilogie intitulée « Démocratie et citoyenneté québécoises ». Ils y reprennent à la base l’héritage démocratique de René Lévesque, occulté en grande partie par le Parti québécois au cours des quarante dernières années. À partir des projets de Champlain, de Papineau et de Lévesque, les auteurs proposent une relecture de notre récit national et une voie de sortie pour le statut national du Québec de demain.

L’élection de 2022 s’annonce comme un moment historique pour le Québec. D’une part, le Québec n’a jamais été aussi fort politiquement, économiquement et culturellement. D’autre part, il n’a jamais été aussi menacé dans son identité propre par les pressions qu’exercent sur sa langue et sa culture une mondialisation et un multiculturalisme qui parlent et pensent en anglais. Il est temps que le gouvernement du Québec se tourne vers le peuple québécois et l’invite à se donner le pouvoir à lui-même. Cette fois, c’est au peuple de choisir son destin. Finie la grande période qui met le peuple devant des scénarios écrits par des partis politiques qui n’ont en tête que la souveraineté de l’État.

Le site web du MOUVEMENT DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ QUÉBÉCOISES propose un lieu d’expression et de rassemblement autour d’une formule d’initiative populaire qui entend exiger de notre prochain gouvernement, dans les 6 mois suivant son élection :