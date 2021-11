Des vêtements de travail revalorisés à Saint-Pascal

« La majorité des uniformes sont vraiment d’une super qualité. On les trie, on répare tout ce qu’on peut revendre et pour ce qui n’est pas réparable, on récupère tout, les tissus, les fermetures éclair, les boutons et on refait d’autres accessoires », indique Émilie Dupont, administratrice bénévole pour Les Ateliers Mon-Choix.