Nicole Généreux quittera la mairie de Saint-Denis-De La Bouteillerie

La mairesse de Saint-Denis-De La Bouteillerie, Nicole Généreux, a annoncé qu’elle ne sollicitera pas un second mandat lors des élections municipales prévues en novembre 2025. Après quatre années à la tête de la municipalité, elle tirera sa révérence en laissant derrière elle un legs marqué par l’engagement, la concertation et la résilience.

Dans un mot adressé à la population, Mme Généreux souligne les défis et les apprentissages vécus au cours de ce mandat marqué notamment par cinq changements de direction générale et deux élections partielles. Malgré les embûches, elle et le conseil municipal ont poursuivi les travaux du Plan de développement 2023-2030, fruit d’une démarche participative menée avec les citoyens en 2022.

Les axes de travail prioritaires — la protection des espaces naturels, l’animation du village, et une stratégie d’habitation pour assurer l’avenir de Saint-Denis — demeurent plus pertinents que jamais. Convaincue que les bases sont solides pour la suite, Mme Généreux affirme partir en toute confiance, notamment grâce à l’arrivée récente d’une nouvelle direction générale, et à l’élaboration d’un nouveau plan d’urbanisme.

« J’ai choisi de ne pas me présenter pour un deuxième mandat, mais je suis disponible pour répondre à vos questions si vous envisagez de poser votre candidature, et aimeriez en savoir plus sur la nature et les exigences de cet engagement citoyen », a-t-elle exprimé dans le journal du village.

C’est le poids grandissant des lourdeurs administratives qui l’a convaincue de ne pas poursuivre. À ses yeux, les exigences gouvernementales, souvent disproportionnées pour de petites municipalités comme Saint-Denis, rendent la tâche de plus en plus ardue. « Le gouvernement demande beaucoup aux petites municipalités », confie-t-elle.

Mme Généreux, contrairement à ce qui se dit généralement — notamment dans les médias locaux — concernant la pression exercée sur les élus municipaux par l’entremise des médias sociaux, estime néanmoins que le jeu en vaut la chandelle. « On finit par se développer une carapace ! Il ne faut pas oublier que l’objectif de l’engagement politique est le bien public et l’amélioration de la vie citoyenne », a-t-elle récemment confié au micro de Diane Bouchard sur les ondes de CHOX-FM.

Originaire de La Pocatière et sœur du député fédéral Bernard Généreux, Nicole Généreux a eu une carrière bien remplie dans le domaine du développement international. La retraite l’a ramenée définitivement au Kamouraska, plus précisément à Saint-Denis, il y a à peine quelques années. Ce retour aux sources s’est transformé en engagement citoyen, motivé par un véritable coup de cœur pour le village.

Ce qui l’avait charmée ? La diversité de la communauté, le dynamisme de ses producteurs agricoles, la beauté de son patrimoine, et l’ambiance vivante que créent les résidences d’été. Elle s’est dite touchée par l’implication de toutes les générations dans la vie communautaire, un esprit qu’elle a tenté de nourrir tout au long de son mandat.

À l’origine, Mme Généreux ne visait pas la mairie. Lorsque Jean Dallaire a annoncé son départ, elle envisageait plutôt de se présenter comme conseillère. Mais son implication active, notamment dans la sauvegarde et la valorisation du patrimoine local — avec des dossiers comme la Maison Chapais —, a convaincu plusieurs citoyens qu’elle était la candidate toute désignée pour le poste de mairesse. Sa capacité à rassembler les forces vives du village, qu’il s’agisse de la Maison Jean-Baptiste, de l’église ou du Cercle de Fermières, a renforcé cette impression.

En terminant, Nicole Généreux a tenu à remercier les citoyens pour la bonne conduite des affaires municipales de sa localité. « Je veux profiter de l’occasion pour vous remercier, chers citoyens et citoyennes, de votre patience et de votre civisme lors des rencontres d’information et séances du conseil. Merci également aux nombreux bénévoles qui animent notre milieu, ainsi qu’à mes collègues conseillers qui ont choisi de s’impliquer depuis 2021. »