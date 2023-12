Noël à Sainte-Perpétue-de-L’Islet

Noël était de nouveau à l’honneur cette année à Sainte-Perpétue-de-L’Islet, avec en prime une panoplie d’activités.

Dès le dimanche 3 décembre, le succès était au rendez-vous avec le concert de Noël de la troupe Hallélou, présenté à la Médiathèque l’Héritage de L’Islet-Sud. Cocktail et bouchées étaient servis à la suite du spectacle par la Municipalité.

Le vendredi 8 décembre en soirée, c’est un parcours de Noël parsemé de stations interactives qui a précédé l’arrivée du père Noël, où près de 60 cadeaux ont été remis aux enfants. Pour l’occasion, le site de l’OTJ était décoré aux couleurs de Noël et les participants pouvaient se réchauffer près du feu avec un café ou un chocolat chaud.

Un merci particulier à l’organisme Les nouveaux Sentiers pour la qualité du montage et de l’animation des stations de Noël situées sur le parcours, ainsi qu’Annick St-Pierre de l’ABC des Hauts Plateaux pour l’animation du conte de Noël.

Encore cette année, dans la journée du samedi, un membre du conseil municipal et des employés municipaux, accompagnés du père Noël, ont visité 131 personnes aînées ou hébergées pour une visite d’amitié et leur remettre un présent offert par la Municipalité. En soirée, à la salle des Doyens, près de 100 personnes ont pris part au souper traditionnel, suivi d’une soirée en musique avec le groupe La Chick-à-Dée.

Pour conclure ces journées d’activités, de nombreux participants ont profité d’une messe de Noël, suivi d’une activité soupe et dessert à la Médiathèque, le dimanche 10 décembre. En après-midi, Fabula, un conte de Noël interactif, a fait le bonheur des petits et grands présents pour l’occasion.

Nancy Lamarre et Marylou Mercier, conseillères municipales, Donald Lemelin, bénévole, et Vicky Fortin, chargée de projet ont travaillé à la préparation et l’organisation de ces journées de célébrations. De nombreux bénévoles et employés étaient aussi impliqués de près ou de loin dans la réussite de cet évènement, tout comme la population qui a participé nombreuse. Les festivités reviendront l’an prochain.

Source : Municipalité de Sainte-Perpétue-de-L’Islet