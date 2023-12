Une nouvelle image pour la division machinerie d’Avantis Coopérative

La division machinerie d’Avantis Coopérative s’est dotée d’une nouvelle image de marque rassembleuse et inclusive pour l’ensemble de ses activités, incluant tous ses établissements en Chaudière-Appalaches et au Bas-Saint-Laurent. Bien que ces dernières conservent leur propre identité bien connue dans leur région, elles endosseront avec fierté leur appartenance à Machinerie Avantis.

Dévoilée dans le cadre de l’événement Rendez-Vous des Leaders organisé pour remercier les coéquipiers de la division, la nouvelle identité visuelle reflète les notions d’inclusion et de soutien qui guident les actions de la division Machinerie Avantis dans l’accompagnement de la clientèle dans un partenariat durable.

Les lettres « M » et « A » sont judicieusement superposées, en appui l’une et l’autre, afin d’illustrer cette union, cette relation privilégiée à la fois avec ses clients et ses partenaires d’affaires, reflétant également la continuité de sa mission et son désir incessant de demeurer parmi les chefs de file dans son domaine avec solidité, assurance et expertise.

La division machinerie d’Avantis Coopérative fait partie des plus importants concessionnaires de machineries au Québec avec 10 établissements et 210 coéquipiers. Reconnue dans l’industrie, Machinerie Avantis se positionne comme étant le septième plus important concessionnaire New Holland en Amérique du Nord. Un appui de taille pour les projets de sa clientèle à qui elle offre les services complets de machinerie agricole, de construction et également les produits et services d’agriculture de précision.

Source : Avantis Coopérative