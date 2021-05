Nominations au CAE Montmagny-L’Islet

Mme Mireille Thibault, directrice générale, annonce la nomination de deux nouvelles ressources afin de compléter l’équipe du Centre d’Aide aux Entreprises (CAE) de Montmagny-L’Islet.

En effet, Mme Brigitte Coulombe, occupe depuis le 24 mai dernier les fonctions de Directrice du financement. Détentrice d’une maîtrise et possédant près de vingt années d’expérience en développement économique et en accompagnement de promoteurs, elle a acquis une solide expertise en développement des affaires et en financement d’entreprises. Tout au long de son parcours professionnel, elle a su établir des liens de confiance avec différents intervenants privés et gouvernementaux.

Pour sa part, Mme Kathy Mercier occupe le poste de Conseillère aux entreprises et Stratégie Jeunesse depuis décembre dernier. Forte d’une expérience très pertinente en gestion d’entreprises, elle sait accompagner les promoteurs de 18 à 39 ans pour leur projet de démarrage, de relève ou d’expansion. Elle est en mesure de bien les conseiller et surtout de les guider pour leurs opérations courantes et leurs projets futurs.

L’équipe compte également dans ses rangs Mme Marie-Claude Avoine au poste d’adjointe administrative. Étant en poste au CAE depuis plus de six ans, elle connaît parfaitement les rouages de l’organisme et l’ensemble de la clientèle. Ses compétences sont très précieuses pour tous les promoteurs et les organismes du milieu.

« Je suis très heureuse de ces nominations au sein de notre équipe. Ensemble, nous pourrons mettre à contribution notre connaissance fine des enjeux des MRC de Montmagny et de L’Islet. Le CAE de Montmagny-L’Islet pourra pleinement jouer son rôle et déployer quotidiennement ses trois lignes d’affaires », de préciser Mme Mireille Thibault, directrice générale.

En effet, l’organisme offre de l’accompagnement et de l’aide technique aux entreprises, du financement aux promoteurs tant par le Fonds d’investissement régulier que le Fonds Stratégie Jeunesse et soutient et/ou initie des activités de développement local autour d’enjeux ou de problématiques du milieu.