Recul d’un aboiteau à Saint-André : La restauration du marais se poursuit

Saint-André-de-Kamouraska est le théâtre depuis l’automne dernier de travaux permettant de reculer un aboiteau sur des terres agricoles et de redonner de l’espace à un marais, tout en maintenant les activités agricoles. L’aboiteau était grandement détérioré par les grandes marées et devait être reconstruit ou reculé.

Différentes rencontres ont été tenues et des scénarios ont été proposés. Les propriétaires agricoles concernés ont accepté le recul de l’aboiteau et le comité ZIP est entré en scène pour la reconstitution d’un marais à l’endroit laissé vacant par l’ancien aboiteau.

Leur travail permettra de redonner cinq hectares d’habitats du poisson à l’estuaire, grâce au financement du Fonds de restauration côtière de Pêche et Océans Canada. On y retrouve plusieurs espèces de poissons à statut particulier dont l’éperlan arc-en-ciel, le bar rayé, l’anguille d’Amérique, l’alose savoureuse et l’esturgeon noir. Ce vaste marais est reconnu comme un milieu à très haut potentiel écologique. Il s’agit d’un lieu d’alimentation, de reproduction, de transition et de refuge pour plusieurs espèces.