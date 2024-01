Norbert Morin voit d’un bon œil la candidature de Denis Coderre à la chefferie du PLQ

La possible candidature de l’ex-maire de Montréal Denis Coderre à la chefferie du Parti libéral du Québec ne fait visiblement pas l’unanimité chez les partisans de cette formation politique. Toutefois, Norbert Morin, l’ex-député libéral de Côte-du-Sud, voit la situation d’un bon œil, mais souhaite en contrepartie que d’autres lèvent également la main afin de créer un « momentum » jusqu’aux prochaines élections.

D’entrée de jeu, Norbert Morin, malgré la situation désastreuse des intentions de vote pour le PLQ chez les francophones (5 %), a encore le feu sacré pour sa formation politique. Il estime néanmoins que celle-ci a beaucoup de pain sur la planche, et qu’elle doit également mieux travailler.

« J’aimerais que mes députés performent mieux lors de la période de questions à l’Assemblée nationale. La CAQ fait beaucoup d’erreurs, et nous pourrions aisément en tirer avantage », a-t-il déclaré au Placoteux lors d’un bref entretien téléphonique.

Oui à Coderre, mais…

Voyant que ça ne se bouscule présentement pas aux portes afin de devenir chef du Parti libéral du Québec, Norbert Morin, qui a déjà rencontré à quelques reprises Denis Coderre par le passé, n’avait que de bons mots le concernant.

« Écoute, chaque fois que je le rencontrais, il se souvenait toujours de moi, et m’appelait même par mon nom. Denis Coderre est selon moi une bonne candidature, car il a de l’expérience au fédéral ainsi qu’au municipal », a affirmé l’ex-député, en précisant cependant qu’il n’appuierait pas nécessairement l’ex-maire de la métropole québécoise. « Je ne dis pas qu’il aura pour autant mon vote, mais une chose est certaine, c’est que j’aimerais fortement qu’on assiste à une course digne de ce nom, avec des candidats de qualité, et Denis en est un. »

C’est toutefois un autre son de cloche pour l’ex-ministre libéral de la circonscription voisine à l’est, Jean d’Amour, qui lors d’une entrevue récente à CHOX-FM a déclaré ne pas être très enthousiaste à l’idée de voir Denis Coderre se lancer dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec.

Selon lui, bien qu’il reconnaisse positivement le parcours politique de l’homme, il ne croit pas que le principal intéressé incarne le symbole du renouveau tant recherché dans son parti.

« Il ne m’a pas encore contacté, mais s’il le fait, je vais jouer franc-jeu avec lui », a-t-il déclaré sur les ondes de la radio pocatoise.

Une année charnière pour le PLQ

Norbert Morin croit que l’année 2024 sera décisive pour l’avenir du Parti libéral, puisqu’au même moment, on assiste à une remontée spectaculaire du Parti québécois dans les intentions de vote, l’adversaire historique de sa formation politique.

« À un peu plus d’une année de la prochaine élection, vous me rappellerez au Placoteux, et je vous ferai mes prédictions », a conclu M. Morin en boutade, entrevoyant ainsi une future confrontation entre souverainistes et fédéralistes.