Pierre Lavoie fait le don de 34 paires de skis de fond à Saint-Bruno

Le volet hivernal du Grand défi Pierre Lavoie a récemment fait le don de 34 paires de skis de fond au Club les Belles pistes du Rocher blanc de Saint-Bruno-de-Kamouraska, afin de permettre à des jeunes de 14 ans et moins du secteur de pratiquer gratuitement ce sport.

C’est à l’hiver 2022, dans un centre de ski de la région, que l’instigateur du projet André Laforest a utilisé pour la première fois, avec ses petits-enfants, de l’équipement accordé par La petite Expé.

« Voyant l’impact positif de permettre à des jeunes de 14 ans et moins de faire du ski de fond, et aussi d’avoir accès gratuitement à de l’équipement de ski, j’ai eu l’idée d’élaborer un projet de collaboration avec les différents partenaires susceptibles de permettre la concrétisation de ce projet chez nous. J’ai ensuite contacté l’organisme responsable du programme de Pierre Lavoie pour l’acquisition des équipements », a expliqué le principal intéressé au Placoteux.

Outre Le Grand défi Pierre Lavoie, les trois autres partenaires sont le Club les Belles pistes du Rocher blanc, la directrice des écoles locales Chantale Pelletier, ainsi que la Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska. Les équipements (skis, bottes et bâtons) seront disponibles au local intergénérationnel situé à la patinoire de la localité.

Le programme La petite Expé, rappelons-le, a été mis sur pied en 2018, et est soutenu par son ambassadeur, l’olympien Alex Harvey. Il vise à encourager les écoles à organiser des sorties scolaires dans les établissements de la Sépaq, et dans différents centres de ski de fond de la belle province.

« L’hiver, au Québec, on voit souvent un relâchement des activités physiques extérieures en raison des conditions météo, même avec toutes les ressources et infrastructures que nous avons pour motiver les jeunes à aller jouer dehors. Ce que nous faisons avec La petite Expé, c’est d’inciter les jeunes à garder leur corps actif et en santé, à l’année. Nous avons ainsi choisi le ski de fond, car il est aisément accessible aux enfants de tous âges, bon pour le cardio et la santé, et il s’agit également de mon sport préféré! », avait naguère déclaré Pierre Lavoie, lors du lancement du programme.