Nord de l’Espagne : joyau de l’écotourisme, richesse culturelle et découvertes fascinantes

La majestueuse Espagne fait battre le cœur de bon nombre de voyageurs depuis fort longtemps, comme il s’agit de la deuxième destination la plus visitée au monde. Mais combien de gens projettent-ils de partir en vacances dans les Asturies, la Cantabrie, ou encore en Galice ou au Pays basque ? La réponse est bien peu, la majorité des touristes choisissant plutôt la portion sud du pays ou ses îles.

Pourtant, le nord de l’Espagne regorge d’attraits et de paysages saisissants à découvrir ! Qui plus est, les montagnes verdoyantes et les vastes plages des régions nordiques en font la destination idéale pour l’écotourisme. Il est à noter que c’est le pays possédant le plus grand nombre de réserves de biosphère au monde !

Paradis pour les amateurs de plein air

La proximité entre la mer et les montagnes me fascine dans le nord de l’Espagne. En Cantabrie ou dans les Asturies, on peut, dans une même journée, faire du ski en haute altitude dans les sublimes pics d’Europe, puis terminer le tout par un barbecue entre amis sur la plage, au coucher du soleil. Et que dire de la variété des plages longeant les côtes ? Alors que certaines sont idylliques, et parfaites pour la baignade, d’autres se démarquent par la puissance de leurs vagues, faisant le bonheur des surfeurs. En sillonnant la route en bordure de mer d’est en ouest, du Pays basque à la Galice, on constate rapidement à quel point le relief entourant ces plages change d’une région à l’autre. Elles sont parfois entourées d’immenses falaises, de kilomètres de sable doré, ou parfois découpées par des grottes, des cavités et des îlots.

Pour les amateurs de randonnée pédestre, les options abondent partout dans le nord de l’Espagne, des montagnes vertes du Pays basque aux sommets dénudés de la cordillère cantabrique, en passant par les nombreux chemins menant vers Compostelle. Dans les villes reines du développement durable, comme Bilbao, on priorise même la mobilité douce en interdisant les véhicules dans certains secteurs plus touristiques.

Comme le climat est agréable tout au long de l’année, c’est aussi la destination parfaite pour le cyclotourisme. On retrouve d’ailleurs une infinité de routes adaptées pour les vélos, permettant de découvrir à son rythme les charmants petits villages que l’on traverse.

Destination d’intérêt culturel et gastronomique

Dans toutes les régions parcourues au nord de l’Espagne, j’ai eu maintes fois l’occasion, ou plutôt l’immense bonheur de m’initier aux traditions culinaires et aux saveurs du terroir. J’ai tant de souvenirs gustatifs et olfactifs ! Les vins de La Rioja, les pintxos et le txakoli du Pays basque, le cidre et le fromage des Asturies et de la Cantabrie, les piments de Padrón, les fruits de mer, la tarta de Santiago et le fromage San Simón da Costa de la Galice, puis la tortilla de patatas, le chorizo, le jambon ibérique, les empanadas, les paellas, les bouillons traditionnels, les légumes à la plancha… La liste est longue ! La gastronomie du nord de l’Espagne, c’est un must !

La découverte de plats traditionnels et de produits artisanaux nous amène nécessairement à passer par des quartiers historiques et des villages rustiques, des lieux possédant une grande richesse architecturale, dont plusieurs sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Chacune des villes du nord de l’Espagne nous permet de revivre différentes époques de l’histoire à travers son patrimoine bâti, et elles se distinguent aussi les unes des autres en ayant leurs propres traits culturels. Il n’est d’ailleurs pas rare d’entendre d’autres langues que l’espagnol, comme le galicien et le basque.

Trésors cachés et vestiges du passé

Le nord de l’Espagne nous révèle une grande partie de son histoire via des grottes — cuevas en espagnol —, et des formations rocheuses qui ont tant à nous raconter. Lors de notre périple dans cette partie du pays, c’est probablement ce qui m’a le plus intriguée, et mon plus grand coup de cœur.

Pour les passionnés d’histoire et d’archéologie, voici quelques lieux à ajouter à votre itinéraire de voyage : les grottes ou habitations troglodytiques près d’Arnedo dans La Rioja ; la grotte d’Altamira, ou l’une des 17 autres grottes près de la mer Cantabrique, qui font partie du patrimoine mondial de l’UNESCO pour l’art rupestre paléolithique qu’on y retrouve ; le site archéologique d’Atapuerca, recelant un nombre impressionnant de fossiles humains parmi les plus anciens d’Europe ; les sites d’empreintes de dinosaures situés près d’Enciso dans La Rioja ; et le géoparc de la côte basque et sa route du Flysch, où se révèlent plus de 60 millions d’années de vie terrestre dans des strates rocheuses.

Je vous invite à en découvrir davantage dans notre film Au nord de l’Espagne, à la croisée des chemins, à l’affiche dans un cinéma près de chez vous ! Tous les détails et les dates de diffusion sont en ligne sur le site web des Aventuriers voyageurs.