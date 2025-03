Luc Robitaille président d’honneur du tournoi de golf de la Fondation

La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima pourra compter sur un appui de taille pour son 27e tournoi de golf annuel. Luc Robitaille, président et chef de la direction chez Amisco, a accepté d’assumer la présidence d’honneur de l’événement, qui se tiendra le 20 juin prochain au Club de golf de Saint-Pacôme.

« Je suis honoré de pouvoir soutenir la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima dans ses efforts pour améliorer les soins de santé dans notre région. J’invite tous les membres de notre communauté et mes partenaires d’affaires à se joindre à nous pour une journée de golf, de camaraderie et de solidarité », déclare M. Robitaille.

Reconnu comme l’un des événements majeurs de la Fondation, ce tournoi réunit chaque année golfeurs et partenaires issus de divers horizons, tous animés par une volonté commune d’améliorer les infrastructures et les services de santé offerts par l’hôpital, ainsi que par le CLSC et les CHSLD soutenus par la Fondation.

La formule retenue pour cette journée sera celle du quatre balles, meilleure balle avec un départ simultané, tous les participants débutant en même temps à différents endroits du parcours. L’événement débutera avec un déjeuner-brunch suivi de la partie de golf, et se conclura par un cocktail, et par un souper ouvert à tous au Club de golf Saint-Pacôme.

Les inscriptions sont ouvertes en ligne au www.fondationhndf.ca, dans la section financement. Il est également possible d’obtenir plus d’informations, ou d’explorer les options de commandites en contactant Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation, au 418 856-7000 poste 7395.