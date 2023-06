Normand Gauvin président du CAE Montmagny-L’Islet

Le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet a tenu son assemblée générale annuelle le 1er juin 2023 afin de présenter les faits saillants de l’année 2022-2023, une année exceptionnelle à tous les niveaux.

À cette occasion, le conseil d’administration a procédé à l’élection d’un nouveau président, M. Normand Gauvin, qui succède à Me Jean-Alain Lemieux.

Le conseil d’administration tient à remercier Me Lemieux pour son travail remarquable durant les vingt-deux dernières années, dont trois comme président.

Soulignons aussi l’arrivée de M. Frédéric Jean au poste de vice-président et de Mme Mélyssa Talbot-Blais au poste de secrétaire.

Quant à M. Denis Lavoie, il conserve son poste de trésorier. Notons l’implication de Mme Chantal Blanchette, Mme Guylaine Harton et Mme Lily Nadeau comme administratrice.

Au cours de l’année 2022-2023, les trois grandes lignes d’affaires du CAE, soit le financement, l’aide technique aux entreprises ainsi que le soutien au développement économique local, ont permis d’investir dans les entreprises et organismes des MRC de Montmagny et de L’Islet.

Le CAE a soutenu 15 entreprises avec le Fonds d’investissement régulier et 19 entreprises ont obtenu un prêt Stratégie jeunesse. Le Projet d’aide aux petites entreprises touristiques rurales (PAPETR) a quant à lui soutenu 11 projets. Au global, plus de 2 M$ ont été injectés dans notre économie.

Grâce au programme Virage vert, le CAE a permis de réaliser deux études, dont l’une pour l’utilisation de la biomasse et l’autre pour la réduction des GES. Un forum en développement durable a été tenu avec grand succès mobilisant près de 60 personnes.

« Dans la dernière année, notre équipe est intervenue à plus de 173 reprises dans divers dossiers. La majorité de nos interventions ciblait les entrepreneurs locaux et les commerces de proximité. Le CAE souhaite poursuivre ses actions dans la mise en œuvre et le déploiement de projets engageant et stimulant pour le milieu d’affaires », indique Mireille Thibault, directrice générale. L’aide du CAE aux entreprises d’ici est rendue possible grâce au soutien offert par Développement Économique Canada pour les régions du Québec.