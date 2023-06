Un projet de menuiserie communautaire se trame au Kamouraska

L’atelier serait installé à Saint-Pascal, au cœur du Kamouraska. Il y a encore loin de la coupe aux lèvres, mais un groupe de citoyens kamouraskois travaille à mettre sur pied un premier atelier de menuiserie communautaire, comme il en existe déjà à Montréal, à Québec, ou encore à Rivière-du-Loup. Prochaine étape : créer un comité fondateur qui choisira la structure légale du projet.

Menuiserie communautaire du Kamouraska – nom actuellement utilisé sur les médias sociaux – souhaite être un lieu de partage de compétences et d’outils.

Le projet se veut intergénérationnel, incitant aux échanges entre artisans, spécialistes et membres de la communauté en mettant à leur disposition un lieu accessible, et doté d’outils bien entretenus et sécuritaires pour la réalisation de projets personnels ou communautaires.

Le modèle s’inspire des ateliers de fabrication collaboratifs communément appelés fab labs en anglais.

Impliquée dans la démarche, Julie Leclerc de Saint-André-de-Kamouraska mentionne qu’une première rencontre a eu lieu récemment avec des gens désireux de s’impliquer dans ce projet, dans un local prêté par la Ville de Saint-Pascal.

Ils ont pour mission d’observer les exemples existants, et de s’en inspirer pour définir les orientations de ce que pourrait devenir l’atelier de menuiserie communautaire kamouraskois.

La visite des locaux de l’Ébénisterie communautaire de Rimouski est même dans les cartons pour octobre prochain.

« Nous avons une soixantaine de personnes intéressées jusqu’à présent. Une trentaine d’entre eux a répondu à notre sondage, accessible à tous sur la page Facebook Menuiserie communautaire du Kamouraska », a-t-elle indiqué.

Modèle à définir

Encore à ses balbutiements, la Menuiserie communautaire du Kamouraska est néanmoins appelée à sortir de l’ombre progressivement. Outre le sondage, des affiches en soutien au projet, et qui décriront ses principaux objectifs, doivent faire leur apparition au courant de l’été.

En septembre, à une date et dans un lieu qui demeurent encore à déterminer, un comité fondateur sera créé et se penchera sur la structure légale que pourrait prendre le projet.

Julie Leclerc avoue avoir un faible pour l’approche coopérative de l’Atelier La Patente à Québec, « un système avec une culture de gestion inspirante ». « Mais je ne suis pas seule à décider », a-t-elle ajouté.

Quant au lieu qui pourrait accueillir l’atelier kamouraskois, la porte-parole du groupe mentionne avoir une préférence pour la ville de Saint-Pascal, située au cœur du Kamouraska.

Quelques options seraient étudiées, mais des discussions seraient déjà bien avancées avec le propriétaire de l’un de ces endroits.

Pour suivre l’évolution du projet et répondre au sondage, rendez-vous sur la page Facebook Menuiserie communautaire du Kamouraska.