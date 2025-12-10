Normand Lachance réagit

Quand j’ai lu l’article du Placoteux sur la réponse de la Ville de Saint-Pamphile à mon livre, cela a affecté ma santé. Les démarches qu’elle propose ont été faites depuis plusieurs années, et elle le sait.

Ceux et celles qui veulent voir leur compte de taxes municipales baisser de façon radicale, veuillez communiquer avec moi (Normand Lachance) soit par courriel à normandlachance@gccable.ca, soit par texto ou par téléphone au 418 356-3333, ou même par Messenger. Nous vous enverrons gratuitement un livre qui résume les preuves enregistrées à la Cour supérieure du Québec aux numéros 300-17-000021-202 et 300-17-000003-226.

Si la fraude en taxation est prouvée, la Ville pourra récupérer les taxes foncières des dix dernières années de plusieurs grandes entreprises. Ces taxes perdues représentent plusieurs millions de dollars à chacune de ces années. Les payeurs de taxes pourraient ainsi avoir un congé de taxes municipales pendant plusieurs années. Ensemble, si chacun fait son travail diligemment, nous mettrons fin à la corruption.

Normand Lachance