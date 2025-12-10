Une première au Canada : Boutique Sherlou illumine la Côte-du-Sud avec les jouets Lumibrick

La Côte-du-Sud peut se targuer d’un nouveau prestige commercial. Boutique Sherlou, installée à Berthier-sur-Mer, devient la première et la seule boutique au Canada à offrir les produits Lumibrick. Pour la région, qui mise de plus en plus sur l’innovation locale et le commerce de proximité, cette annonce marque une avancée remarquable dans l’univers du jouet spécialisé.

Les blocs Lumibrick, compatibles avec ceux de la marque Lego, se distinguent par leurs lumières intégrées, leur design soigné, et des prix accessibles. À la Boutique Sherlou, les visiteurs peuvent les manipuler librement, découvrir la qualité de fabrication, et constater que ces ensembles rivalisent réellement avec les géants du marché.

Avec son humour bien connu, le propriétaire Jean-François Tétrault les décrit comme « de véritables Lego pas Lego! ». Et le produit porte bien cette réputation : Lumibrick permet de construire un village complet, voire une petite ville illuminée, sans craindre de se ruiner. Une proposition qui résonne autant chez les familles sud-côtoises que chez les collectionneurs passionnés.

Une mission régionale

L’arrivée de Lumibrick — également connu sous l’ancien nom FunWhole — s’inscrit pleinement dans la philosophie de Boutique Sherlou, en l’occurrence débusquer à l’international des produits rares, innovants et introuvables ailleurs au Québec. Cette démarche distingue la boutique non seulement à Berthier-sur-Mer, mais sur tout le territoire de la Côte-du-Sud, où elle est devenue une référence pour ceux qui recherchent des surprises, des exclusivités et des cadeaux qui sortent de l’ordinaire.

« Notre objectif est simple : proposer des produits différents, inspirants et accessibles tout en offrant une véritable expérience », affirme M. Tétrault. Une vision qui reflète l’esprit entrepreneurial de la région, où les commerces indépendants jouent un rôle clé dans l’animation des villages et dans l’offre culturelle et touristique.

Un moteur pour l’achat local dans toute la région

L’ajout de Lumibrick ne profite pas qu’aux résidents de Berthier-sur-Mer. Il attire également l’attention de Montmagny, de L’Islet, de Saint-Jean-Port-Joli et de l’ensemble de la Côte-du-Sud, où l’intérêt pour les jouets spécialisés et les cadeaux originaux est en pleine croissance. Boutique Sherlou renforce ainsi son statut de destination régionale incontournable, tout en encourageant la population à consommer localement pendant la période des Fêtes.