NousRire recommence la distribution en vrac

Après des mois de préemballage des aliments en raison de la pandémie, le groupe d’achat NousRire dévoile son nouveau système de distribution en vrac dans sa cellule du Kamouraska.

NousRire a été fondé en 2015 pour rendre accessible l’alimentation biologique en vrac partout au Québec. Avant la pandémie, les denrées étaient distribuées dans les contenants des clients, ce qui a permis d’éviter 1,6 million d’emballages neufs depuis la création du groupe d’achat. Le 13 mars 2020, NousRire a dû cesser la distribution en vrac, car son ancienne formule de cueillette ne permettait pas la distanciation physique.

Le groupe d’achat s’est donc mis à préemballer la totalité des aliments, tout en planifiant un retour au vrac qui serait conforme aux exigences gouvernementales.

Ce sera le 4 septembre 2021 que NousRire dévoilera son nouveau système de vrac à St-Joseph. Désormais, les bénévoles et employés pèseront les aliments d’avance, puis les verseront dans les contenants propres des clients, le tout à une distance sécuritaire. Le préemballage restera une option sur le site transactionnel de l’entreprise. Cette grande étape permet de réaffirmer la raison d’être de NousRire : incarner et mener la transition vers des écosystèmes en santé et durables.

Pour passer une commande en ligne entre le 18 et le 24 août : www.nousrire.com. Informations : kamouraska@nousrire.com ou Facebook NousRire Kamouraska.

Source : NousRire