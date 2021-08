Première collaboration pour La Nouvelle Salle et la Fondation André-Côté

En collaboration avec la Fondation André-Côté, La Nouvelle Salle de La Pocatière organise un souper pour emporter le samedi 28 août.

Pour un montant de 17$, vous repartirez avec une boîte repas comprenant : demi poulet, patate, salade de choux, sauce BBQ, pain et dessert. Les réservations doivent être faites via le Messenger de la page Facebook de La Nouvelle Salle ou au 418 371-1307 et ce, d’ici le 23 août. Les commandes pourront être récupérées à partir de 16 h 30, le 28 août, derrière les Cours Painchaud, au 708 4e Avenue Painchaud, à La Pocatière. Pour chaque poulet vendu, La Nouvelle Salle fera un don de 2$ à la Fondation André-Côté. Si plus de 500 portions sont vendues, un don de 3$ par vente sera fait.

Source : Fondation André-Côté