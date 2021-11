Nouveau maire : Vincent Bérubé a de grandes ambitions pour La Pocatière

Il a fait peu de bruit jusqu’à maintenant, mais il a visiblement été très proactif dans l’ombre. Le nouveau maire de La Pocatière Vincent Bérubé, élu par acclamation le 1 er octobre dernier, s’installe graduellement. Déjà, on sent qu’il a posé les assises de ce qui orientera sa mairie au cours des prochains quatre ans : le développement économique.

Près de deux mois après s’être assis dans le fauteuil de maire, Vincent Bérubé a clairement pris ses aises. On sent l’entrepreneur en restauration beaucoup plus assumé et parler avec davantage d’assurance.