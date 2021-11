La persévérance des pompiers en formation soulignée

Dans un contexte et un parcours hors du commun, dix nouveaux pompiers de la MRC de Kamouraska ont complété la formation pour devenir pompier à temps partiel, débutée en 2019. La formation était organisée par la MRC de Kamouraska qui est gestionnaire de formation pour l’École nationale des pompiers du Québec.

Le conseil de la MRC de Kamouraska a d’ailleurs tenu à souligner le travail et la résilience de ces pompiers en formation depuis les tout débuts de la pandémie, en votant une motion de félicitations lors du conseil du 24 novembre dernier. « Comme premiers intervenants, on s’attend à ce que nos pompiers s’adaptent aux situations imprévues tout en assurant la sécurité des citoyens. La formation qu’ils ont reçue, ajoutée au contexte particulier lié à la pandémie, leur aura permis de démontrer leur attitude d’ouverture et leur professionnalisme face aux défis », souligne le préfet élu, M. Sylvain Roy.

Ainsi, un parcours qui dure en moyenne un an en aura pris deux pour ces pompiers qui ont débuté leur formation à l’automne 2019 et qui l’ont terminée en novembre 2021. De nombreuses normes sanitaires restrictives et mesures à respecter en raison de la COVID-19 ont généré des changements importants au fonctionnement habituel de la formation, en plus d’amener une complexité pour les pratiques terrains. Les candidats ont tout de même poursuivi la formation en toute sécurité, jusqu’à leur examen final et la population pourra désormais compter sur 10 nouveaux pompiers déployés à travers les services de sécurité incendie du territoire du Kamouraska. Deux pompiers de la ville de Pohénégamook se sont d’ailleurs greffés à cette cohorte dès le début de la formation.

Les nouveaux pompiers à temps partiel sont Joël Bouchard, Julien Caron, Mathieu Chabot, David Dionne-Levesque, Étienne Dubé, Sébastien Laplante-Lavoie, Ricky Lavoie, Thomas Lévesque, Jérôme Ouellet, Mathias Roussel, Stéphanie Roussel et Yannick St-Onge.

La prochaine formation qui permettra de devenir pompier à temps partiel débutera prochainement.

Source : MRC de Kamouraska